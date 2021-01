Slavili spolu titul mistrů světa, jmenoval ho kapitánem na domácím šampionátu. Přesto hokejista Jakub Voráček (31) cítí křivdu ze strany kouče Vladimíra Růžičky (57).

Lídr českého nároďáku dodnes nemůže překousnout, že jej »Růža« v září 2009 opomněl při širší nominaci pro olympiádu ve Vancouveru. Ze šedesáti hráčů, kde figurovalo 33 útočníků, poté vzešel finální výběr, do kterého se již Voráček neměl šanci probojovat. V té době mu bylo dvacet let a měl za sebou nováčkovskou sezonu v NHL, v níž za Columbus odehrál 80 zápasů a nasbíral 38 bodů.

„Netvrdím, že bych se nakonec do týmu vešel. Měli jsme tam mančaft jak hrom. Ale sakra, vždyť i kdybych v té době vyhrál bodování NHL, neměl bych nárok reprezentovat. Co to mělo za logiku? Co tak hrozného jsem udělal? Byl jsem z toho smutný. Nebylo to totiž poprvé, co jsem cítil, že se mnou Vláďa Růžička nejedná fér. Mám pocit, že mi celé mládí s*al na hlavu. Doufám, že mu křivdím,“ posteskl si Voráček pro server Bezfrází.

A co konkrétně mu kromě opomenutí nominace vadilo? Jakub cítil, že jeho kamarád a Růžičkův syn Vladimír je na popud svého táty protežován v mládežnických reprezentacích. Kolikrát na jeho úkor. Jednou se prý slavný trenér zase dostal do konfliktu s jeho rodinou při zápase mladíků Voráčkova Kladna a Slavie.

„Hulákal na sudího, jestli ví, kdo je. Rozhodčího to nezajímalo, označil ho za dobytka a vykázal na tribunu. Tam pak dál hudroval, načež na něj spustila moje starší ségra, jestli mu přijde normální, že se takhle chová, a že by měl jít příkladem dětem. Vyměnili si na to konto pár názorů,“ vzpomínal forvard Philadelphie.

Ve stejném roce, kdy Voráček mohl sledovat olympiádu leda z obýváku, byl Růžičkou povolán na mistrovství světa, kde Česko získalo zlato. O pět let později z Kuby udělal Růžička kapitána na domácím šampionátu v Praze. „Byl jsem rád, ale nepochopil jsem to. Netušil jsem, jak si tuhle událost v rámci našeho vztahu zařadit. Na Vancouver jsem se ho ale nikdy neptal, za celou dobu jsme nevedli konverzaci delší než dvě minuty, “ tvrdil.

Voráčkova slova Růžičku nemile zaskočila. „Jestli nebyl ani v širší nominaci, tak mě to taky mrzí, ale už si to nepamatuju. Nikdy jsem však proti Kubovi nic neměl, ba naopak. Musím se tomu smát, doteď jsem žil v domnění, že jsme v pohodě,“ krčil rameny.