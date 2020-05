Od 90. let nechyběl téměř u ničeho podstatného, co se odehrálo v českém fotbale. Miroslav Pelta nejdřív vytáhl mezi elitu Jablonec, pak zažil úspěšné působení ve Spartě a nakonec stanul i v čele fotbalového svazu. S jeho jménem je ale spojena i celá řada kontroverzí. Fanoušci si nejčastěji vybaví hlášku o "cinkém jaru" či stále nedořešená kauza rozdělování státních dotací pro sport. Podívejte se, jak fotografové deníku Sport známého šíbra zachytili v průběhu let.