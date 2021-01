Mám jet na Hry, nebo ne? Nad zapeklitým problémem dumala tenistka Karolína Plíšková (28) už loni, tehdy za ni vše »vyřešil« covid. Jenomže o rok odložené Tokio se blíží a otázka účasti světové šestky je znovu aktuální.

Zatímco pro celou řadu sportovců je olympiáda celoživotní sen a vrchol, Plíšková má své priority nastavené jinak. Na Hry v Riu 2016 kvůli obavám z viru zika nejela a po hlavě se nehrne ani do Tokia.

Česká tenistka se o své účasti pod pěti kruhy rozhodne podle aktuální situace. „Loni jsem měla v plánu v Tokiu hrát, ale věci se teď mění každým dnem. Proto to zatím nechávám volné,“ přiznala a zároveň fanoušky nechala v nadějích. „Pokud to půjde, ráda bych olympiádu odehrála. Pokud budou nějaké šílené karantény a měla bych kvůli tomu zmeškat jiné turnaje, budu to zvažovat,“ dodala.

Tenisté mají na svých žebříčcích často o něco výš gradslamy. „Pro nás není olympiáda úplným vrcholem kariéry, spousta hráčů se nezúčastňuje, protože se zkrátka nehodí do nabitého plánu. Na druhou stranu je to něco speciálního, jen jednou za čtyři roky. A já se chci poprat o medaili pro Česko,“ hlásila loni Blesku. Snad si při aktuálním rozhodování na svá slova vzpomene.