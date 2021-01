Žil v domnění, že jejich vztah je bezproblémový. O to víc trenéra Vladimíra Růžičku (57) slova Jakuba Voráčka (31) o tom, jak cítí křivdu po události z roku 2009, zabolela a mrzí jej.

Tehdejší kouč hokejové reprezentace opomenul jméno vycházející hvězdy NHL v širší nominaci na olympijské hry ve Vancouveru. A to byl čin, který ryšavému útočníkovi leží v žaludku dodnes. „Byl jsem z toho smutný. Nebylo to totiž poprvé, co jsem cítil, že se mnou Vláďa Růžička nejedná fér. Mám pocit, že mi celé mládí s*al na hlavu,“ rozčílil se ve zpovědi pro server Bezfrází.

Růžičkova reakce? „Nevím, to už je deset let zpátky. Kádr byl takový, jaký byl, a nebyl jsem u jeho tvoření sám. Prostě jsme se nějak rozhodli,“ řekl v rozhovoru pro Blesk s dlouhým časovým odstupem.

Divil se i informaci, že by Voráčkovi měl s*át na hlavu. „Vůbec nevím. A v mládí? Vždycky jsem si myslel, že máme dobrý vztah, a tohle mě zaskočilo. Sice v roce 2010 nejel na olympiádu, ale i jako hodně mladý se dostal na mistrovství světa,“ dodal překvapeně veleúspěšný trenér. „Nevím, co si o tom všem mám myslet. Určitě mě to mrzí. Nikdy jsem nemyslel, že by mezi námi bylo něco špatného. Byli jsme v pohodě. Nechápu to. Hráč to vždycky ale nějak cítí.“

