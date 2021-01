Fenoménu dnešní doby propadají i sportovci: Koupel v ledu!

Kdo se v minus deseti nekoupe v rybníce, jako by nebyl. Vlna otužování zalila Česko včetně sportovců. Obránce fotbalových Bohemians Martin Dostál (31) věří, že mu ledové koupele pomohou přímo na hřišti. Otužování se věnuje i spousta dalších, jako třeba olympijská vítězka Eva Samková, zápasník MMA Karlos Vémola nebo cyklista Ondřej Cink.

Chodíte se otužovat pravidelně?

„Snažím se o to. S Bohemkou se připravujeme v Uhříněvsi a vedle hřiště teče potok, tak si do něj po každém tréninku jdu na pár minut sednout. Občas si zajdu taky do Vltavy.“

V klubu jsou s vašimi ledovými koupelemi smíření?

„Všichni jsou s tím úplně v pohodě. Trenér se mě dokonce ptal, jaké to je, že by to možná taky zkusil, ale ještě se neodhodlal. Spoluhráči si možná občas řeknou, jestli jsem se nezbláznil, když chodím i takhle v zimě, ale žádné negativní reakce nebyly.“

Zlákal jste už nějakého spoluhráče?

„Jednou se mnou byl Vojta Novák, ale podruhé se už asi bál (směje se). Na otužování se mě ptal třeba Tomáš Poznar ze Zlína, tak to možná taky jednou zkusí.“

Věříte, že vám může otužování pomoct přímo na hřišti?

„Během podzimu jsem laboroval se zraněním lýtkových svalů a na to se bezprostředně po zátěži chladová terapie doporučuje. Říkám si, že kdyby to přispělo třeba jedním procentem k tomu, abych se druhý den na tréninku nebo při zápase cítil líp, tak to stojí za to.“

Minimálně se můžete cítit pohodlněji, když se hraje v minus deseti.

„Možné to je. Otužování nebo sauna pomáhají tělu adaptovat se na extrémní podmínky. Hlavní ale je pořád výkon na hřišti. Ve finále je asi jedno, jestli se někdo otužuje pět minut, nebo vůbec.“

Dokázal byste říct, co vám tahle na pohled trochu bláznivá věc přináší?

„Beru to jako prevenci před zraněním a onemocněním, taky je v tom trochu hec. Nebudu zastírat ani to, že na to nemají vliv sociální sítě.“

Na Instagram dáváte fotky z otužování pravidelně. Jak na to lidé reagují?

„Už se mi stalo, že mi někdo napsal, že to díky mě zkusil taky. Ale většinou mi lidi píšou, že jsem blázen (směje se). Ale třeba ta fotka s nahým zadkem je spíš taková sranda, která k tomu patří.“

Jaké máte rady pro někoho, kdo by se chtěl také začít otužovat?

„Není to tak, že přijdete a z jedničky skočíte do zamrzlého rybníka. Je potřeba jít postupně, připravit se a pak se rychle převléct do suchého. Když to budete dělat správně, benefity pro zdraví jsou podle mě větší než riziko.“

Jak dlouho vůbec v potoce nebo zamrzlém rybníce vydržíte?

„Když jsem do rybníka v zimě vlezl poprvé, šel jsem jen po kolena, pak po pás a pak až celý, čas jsem přidával postupně. Teď v potoce sedím nebo klečím tři minuty, když se ponořím celý, je to míň. Na druhou stranu to nedělám pro to, abych lámal rekordy a chtěl tam za každou cenu vydržet co nejdéle. A třeba se k tomu propracuju časem.“