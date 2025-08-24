Vydra do repre? Kapitán Plzně si říká o pozvánku: Nechci to zakřiknout, ale daří se mi
Po sobotě poskočil s pěti góly do čela tabulky střelců Chance Ligy. Matěj Vydra (33) navazuje na předchozí vynikající sezonu, statisticky je v té nové ještě lepší. Skóroval při výhře v Mladé Boleslavi (5:0) a naposledy v sobotu proměnil důležitou penaltu s Karvinou (2:1), kterou rozhodl o třech bodech pro Plzeň. Zkušený forvard – ač dohrává zápasy značně pobitý – si výkony a hlavně přínosem pro tým říká o pozvánku do národního týmu, který na začátku září čeká extrémně důležitý zápas v Černé Hoře.
Ačkoliv dle pohybu na hřišti kolikrát nevypadá Matěj Vydra v ideálním zdravotním stavu, nic nevypustí, na place vydržel až do konce i proti Karviné. Vybojoval spousty balonů, absolvoval řadu soubojů s vysokými a tvrdými stopery Camarou a Krčíkem. V nastavení pak na sebe vzal hlavní odpovědnost, když sebral míč a šel kopat penaltu.
Proměnil. Plzeň získala poprvé v ligové sezoně doma tři body a mohla si výrazně vydechnout. „Přechytračil mě,“ uznal gólman Jakub Lapeš, který při Vydrově pokusu zůstal stát uprostřed brány, zatímco plzeňský útočník zamířil doprava. „Říkal jsem si, že za takového stavu v úplném závěru zkusí počkat v prostředku brány. Hlavní je, že se k nám konečně přiklonila i štěstěna,“ hlásil spokojený Vydra.
Jako nejzkušenější hráč si balon v kritické chvíli vzal a rozhodl svou pátou trefou v ligové sezoně. „Neuvažoval jsem tak, že jsem kapitán. Ale asi je to tak, že jsem lídr. Chtěl jsem hlavně týmu pomoct, proto jsem si ji vzal,“ popsal. Rázem se dostal na čelo kanonýrů Chance Ligy. „Útočníka tahle soutěž láká, chce ji vyhrát. Daří se mi, ale žádná konkrétní čísla si nedávám. Opakuji: jsem rád, že můžu hlavně pomoct týmu.“
Vydra je pro Plzeň v aktuální chvíli nepostradatelný, na place tráví z útočníků nejvíc času. Nejde jen o střílení gólů, ale o extrémní celkový přínos. Proti Karviné, jak je jeho zvykem, opět neváhal a několika poctivými návraty pomohl hrábnout do defenzivy. Zápasy dohrává na hraně vyčerpání, bojuje s mnoha bolístky, ať už se jedná o kolena nebo kotník.
„Zápasy mě bolí hodně, nějaký věk mám. Ty návraty… Chytal jsem na konci křeče do zaďáku, ale vydržel jsem celé utkání. Snažím se pomoct týmu i v takových momentech. Nechci říct, že ukazovat mladším, jak se má tahat pro tým, ale dělám všechno, aby se uspělo,“ pověděl Vydra.
Od trenérů dostal se spoluhráči po náročném programu dva dny volna. „Děti mě v poslední době moc neviděly, těším se domů,“ neskrýval lídr západočeského týmu.
Vydra do repre, Vydra do repre
Před reprezentační přestávkou zbývá Plzni odehrát v neděli těžký zápas v Liberci. Je možné, že si Vydra nevydechne ani v ligové pauze. Velmi silně je ve hře jeho návrat do národního dresu. Naposledy za český výběr nastoupil pod Jaroslavem Šilhavým před čtyřmi lety (16. listopadu 2021 v rámci kvalifikace o MS 2022 proti Estonsku).
Nároďáku chybí kvůli operaci nohy Adam Hložek, aktuálně kvůli disciplinárnímu trestu nehraje ve Slavii Tomáš Chorý. Vydrova nominace byla ve hře už v červnu, útočník se omluvil kvůli zdravotním problémům. Mezi plzeňskými fanoušky aktuálně frčí pokřik „Vydra do repre, Vydra do repre“.
„Když jsem se vracel po zranění, měl jsem tohle (návrat do reprezentace) v hlavě. Jak se to odsouvalo, postupně jsem to z mysli vypouštěl. Teď to nechci zakřiknout, ale daří se mi. Uvidíme. Je to na trenérech, zda mě nominují, nebo ne,“ odpověděl Vydra na dotaz Sportu ohledně možné reprezentační pozvánky.
Klíčový je ale jeho přínos pro Plzeň, kde prodloužil smlouvu do léta 2027. „Proti Karviné dřel jako kůň, i do defenzivy, jak je jeho zvykem,“ chválil trenér Miroslav Koubek. „V závěru bylo lepší nechat Matěje na hřišti. Měli jsme obavy, že než by se Kaby (Christophe Kabongo) dostal do hry, nemusel by mít hladký vstup do zápasu, mohlo chvíli trvat, než se rozjede. Matěj byl naspeedovaný, plný odhodlání, hrál na dřeň. Věřil jsem, že může ještě mužstvu pomoct,“ vysvětlil, proč kapitána nechal na hřišti až do konce, kdy se jeho klid při penaltě vyplatil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu