Džungle ve Skalici: dluží Gudasovi i hráčům, přesto má licenci. Šéf ve střetu zájmů?
Mají velké dluhy k hráčům i trenérům, ale oznamují nové posily. Slavný slovenský klub HK Skalica si v minulé sezoně finále nakonec nevybojoval postup do extraligy. Má finanční potíže, což přiznal i jeho šéf Miroslav Lipovský. Jenže to bylo asi tak vše. „Už nebudu zticha. Dluží mi pětimístnou sumu,“ ozval se útočník Dávid Buc. Klub nevyrovnal pohledávky ani dalším, včetně Lea Gudase, který tým trénoval. Nesplňuje tak podmínky k udělení licence, ale pořád ji má. Lipovský je zároveň členem vedení svazu a licenční komise.
Bývalý slovenský reprezentant a účastník tří světových šampionátů Dávid Buc ve Skalici působil do konce loňského roku. Po vzájemné dohodě skončil a sezonu dohrál v extraligových Michalovcích. „Klub mi dluží tři výplaty za říjen, listopad a prosinec. Žádnou dohodu ani splátkový kalendář jsem nepodepsal. Situaci řeším i se svazem,“ odhalil v rozhovoru pro slovenský Športweb.
Tým ze Skalice je spojen zejména se jménem jednoho z nejlepších slovenských útočníků historie a místního rodáka Sigmunda Pálffyho. Minulou sezonu tam působili obránce Karel Kubát a Leo Gudas, jemuž před play off mu oznámili, že přijde jiný trenér. Skalica se probojovala do finále, v něm prohrála s Prešovem. Ani českému koučovi klub neuhradil, co měl.
Dávid Buc je prvním, kdo dal otevřeně najevo své rozčarování. „Celkově mi Skalica dluží pětimístnou sumu (v eurech). Po odchodu jsem čekal sedm měsíců. Ze strany klubu jsem neviděl žádnou snahu, aby mi vyplatil byť jen jedno euro z dlužné částky. Nechci nic jiného, než peníze, na které mám právo,“ prohlásil 38letý útočník.
Vedení klubu podle něj hráčům už během sezony oznámilo, že pokud pochybují o dalším fungování mužstva, můžou odejít. „Já jsem tomu upřímně nevěřil a navíc jsem měl nabídky z extraligových celků. Během sezony jsem si volal s kluky ze Skalice. Řekli mi, že jim nějaké peníze přišly. Zajímal jsem se, proč neposlali nějakou částku taky mně. Lidi z vedení jako důvod uvedli, že jsem odešel a mám dál čekat,“ vypověděl Buc.
Aktuálně Skalica oznamuje příchody posil. Podle licenční směrnice SZĽH musí klub splatit všechny závazky hráčům a trenérům do 31. července. K tomu však v případě Skalice nedošlo. Výkonný výbor svazu má právo odebrat klubu licenci, pokud se prokáže, že údaje týkající se závazků po stanovené lhůtě byly nepravdivé či neúplné. O odebrání licence může rozhodnout kdykoli po jejím udělení, ale nejpozději tři dny před začátkem soutěže.
Majitel a prezident klubu Miroslav Lipovský je přitom členem výkonného výboru SZĽH a zároveň působí v licenční komisi. Džungle ve Skalici tak zavání střetem zájmů. „Hráčům byla vyplacena část pohledávek. Zbytek je splatný po dohodě s nimi v konkrétní době. Příští sezona bude nastavená tak, abychom dokázali situaci vyřešit,“ reagoval Lipovský, sám bývalý brankář a reprezentant.
Slovenská média uvádějí celkovou částku 100 tisíc eur (asi 2,5 milionu korun). „Pokud licenční komise zjistí, že klub nedodržel podmínky, licence by mu neměla být udělena. Situaci jsem řešil přímo se svazem. Zabývají se tím, ale termíny posunují. Podle poslední verze by rozhodnutí mělo padnout do 4. září,“ připomněl Buc. Opožděné výplaty zažil i v Michalovcích, odkud podobně odešel jeden z hlavních sponzorů, podobně jako ze Skalice. Klub mu však peníze uhradil.
Situaci nechce hodit za hlavu. „Ukazuje se, že na Slovensku zřejmě pravidla neplatí pro všechny stejně. Dlouho jsem byl zticha, ale už nebudu. Přiznám se, že mě štve, když vidím, jak klub na sociálních sítích zveřejňuje videa a fotky, jak se těší na novou sezonu, a přitom by ani neměl mít licenci. Každý si myslí, že je všechno v pořádku, ale realita vypadá jinak. Pokud Skalica dostane licencí, poruší svaz směrnice. Obrátím se na další instituce. Bavil jsem se o tom i s trenérem Gudasem, jemuž klub rovněž dluží, že bychom to řešili spolu,“ přiznal Dávid Buc.