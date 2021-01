Co nabídl Oktagon 21: Krvavou řež, úspěch Popelky i soupeře pro Vémolu

Oktagon 21, brazilsko-francouzský duel Leandro Silva vs. Alex Lohoré • Oktagon TV

Hlavní událost večera, klání o titul lehké váhy, mělo překvapivě rychlý průběh. Jen pár úderů a kopů, a souboj se přesunul na zem. Tam nedal zkušený Ivan Buchinger o jedenáct let mladšímu soupeři Rolandovi Paradaiserovi šanci. V čase 2 minuty 29 sekund tak vyhrál čtyřiatřicetiletý Buchinger a stal se šampionem lehké váhy.

„Všechno teď vyšlo a Buki je zpět,“ radoval se usměvavý vítěz. „Mám pás, vysněný pás!“

Oktagon v rámci galavečera představil i několik novinek. Jako například odstartování dalších turnajů Underground pro postojové bojovníky, ale fanoušky musel zaujmout termín příštího zápasu Karlose Vémoly . Ten bude 27. března obhajovat titul střední váhy v duelu s čtyřiadvacetiletým Slovákem Milanem Ďatelinkou.

„Když jsem vyhrál zápas s Davidem Hoškem, řekl jsem si, teď nebo nikdy. Karlos je v boji na zemi špičkový, fenomenální, ale máme taktiku, kterou bychom ho mohli porazit,“ řekl Ďatelinka v rozhovoru k nadcházejícímu střetu.

„Jsme fighteři, máme to tak v hlavě. Chceme prostě zápasit. Má za sebou čtyři souboje. Proti diskotékovému zápasníkovi, proti Hoškovi, co je boxer. Já mám 40 profesionálních zápasů. On čtyři. Jeho management ho předhodil lvům!“ reagoval Vémola.

O bonus 50 tisíc si řeklo několik zápasníků

Nejkrvavějším duelem večera byl jednoznačně maďarsko-německý střet Matého Kerésze s Christianem Jungwirthem. Na body zvítězil prvně jmenovaný Maďar, který slavil s velikou jizvou nad okem. Poražený Jungwirth měl ale šrámů v obličeji mnohem víc.

Další parádní výkon předvedla „Popelka českého MMA“ Tereza Bledá, když souboj s Polkou Judytou Rymarazakovou suverénně a rychle ovládla. Osmnáctiletá bojovnice vyhrála už v 1. kole na škrcení způsobem rear-naked choke. A právem si tak řekla o bonus ve výši 50 tisíc korun. O ten pak ale později požádalo hned několik zápasníků po úctyhodných finiších.

Například kickboxer Matěj Peňáz porazil ve svém druhém MMA klání Francouze Romaina Debienneho TKO v 1. kole. Hned v úvodu duelu se přitom dostal do nepříjemné pozice, kdy na něm soupeř visel a snažil ho zezadu uškrtit. Peňáz ale nezpanikařil a ze situace se dostal. Český ranař nakonec ukončil střet tvrdými údery a lokty.

Obdivuhodný obrat v zápase dokázala předvést i mladá slovenská hrdinka bojových sportů Lucia Szabová. Ač to pro ni v prvním kole nevypadalo vůbec dobře, když schytala loket z otočky, nakonec zvítězila a dostala toužený bonus.

Neúspěšně dopadl turnaj pro populárního slovenského bijce Gábora Borárose. Toho na body přemohl český bojovník Matúš Juráček. „Všem jsem říkal, že se nebráním ani postoji ani boji na zemi,“ uvedl vítěz. „Chtěl bych zápasit s Tatem Primerou, je to suprovej borec,“ vyzval na konci na duel Španěla, který porazil Borárose v předešlém souboji.

Druhé vítězství na body v řadě si připsala také Lucie Pudilová v zápase s odolnou a útočnou Polkou Martou Waliczekovou.

Brazilsko-francouzskou válku mezi Leandrem Silvou a Alexem Lohorém opanoval na body prvně jmenovaný, který se měl původně střetnout s Petrem Knížetem, ten se ale před duelem zranil. Silva, přezdívající si „Apollo“, si pak hned řekl o další zápasy. Nejprve o titulovou bitvu s šampionem veltrové váhy Davidem Kozmou, následně o souboj s Vémolou.