Olympiáda není jen svátkem sportu, ale také zábavy. Legendy kolují u bujarém veselí v olympijských vesnicích, v nichž si účastníci vyměňují nejen informace ze svých tréninkových deníků. Jenže letos budou mít se vším utrum.

Mezinárodní olympijský výbor totiž vydal manuál, jak se mají účastníci Her v Japonsku chovat, aby akce byla co nejbezpečnější. A není to pěkné čtení. Japonskými experty vyvinuté speciální tenoulinké kondomy letos sportovci potřebovat nebudou.

Mocipáni totiž sepsali kopu zákazů, jimiž se budou muset řídit. Takže…

Nebude se smět hlasitě fandit (jen tleskat), je nutno se vyvarovat zbytečného fyzického kontaktu (samozřejmě i sexu), udržovat se budou dvoumetrové rozestupy, k přepravě poslouží jedině oficiální transporty, ochranné roušky bude povinné nosit jak venku, tak v interiéru. Za samozřejmé se považuje zákaz chození do barů a restauračních zařízení.

Bude to smutný svátek sportu…