Šampion Fuksa! Jasně vládl na kilometru, má čtvrté zlato z MS. Dostál bez medaile
Takováhle převaha by jistě splnila i nejpřísnější měřítka Pepa Guardioly. Kanoista Martin Fuksa na mistrovství světa v Miláně rozhodně nespoléhal na taktiku náhodného protiútoku. Soupeře na kilometru rozložil, jak to dělávali City ve své nejlepší éře. „Troufnu si říct, že to byla moje dominance,“ řekl Fuksa poté, co obhájil titul na olympijské trati o víc než délku celé lodě. Ve stylu gigantů světového sportu Martin Fuksa odpádloval finále šampionátu v Miláně a dál utvrzuje svůj betonový odkaz v dějinách rychlostní kanoistiky. Soupeři vypadali jako z jiné třídy, Fuksa v jednu chvíli vedl o celé dvě délky.
„Celou cestu se mi honilo hlavou: Soustřeď se na sebe, soustřeď se na sebe, neřeš nic jiného. Vystartuj, makej!“ líčil Fuksa. „Někde na pětistovce se mi dostávalo do hlavy: Mistr světa! Jéžišmarja, dej to pryč tu myšlenku! Soustřeď se na ten závod!“
Je poměrně pochopitelné, že předčasná úvaha přišla. Fuksa jel od startu ve svém tunelu, soupeře nevnímal a vedl s obrovským náskokem. V cíli vyhrál před Řekem Stefanosem Dimpoulem o pohodlných 1,83 sekundy, přestože v závěrečných metrech výrazně zvolnil.
„Pak jsem šel do finiše: Ty vado, já chci být mistr světa! Posledních pár metrů, červené bójky už byly moje,“ líčil Fuksa. „Už jsem nemusel tolik spěchat. Dojížděl jsem jako na olympiádě, s tím pocitem: Hele, jdeš si pro zlatou medaili, což je fakt boží!“
Fuksa sice od mládí sbíral hromadu medailí, ty nejdůležitější mu ale unikaly. Teprve před dvěma lety, krátce po třicítce a narození dcery Emily, poprvé získal titul mistra v olympijské disciplíně 1000 metrů. Od té doby je jejím nezpochybnitelným vládcem. Vloni s převahou vyhrál svou první olympiádu, teď svůj titul suverénně obhájil.
V Miláně přitom musel strpět páteční porážku od neutrálního závodníka od Zachara Petrova. Stříbrná medaile na neolympijské pětistovce no nijak nepotěšila, s prohrou se těžko smiřoval.
Fuksa: Kilák mi asi trošku jde
„Začalo to už včera, kdy jsem si potřeboval utřídit myšlenky, zapomenout na z mé strany ne úplně podařenou pětistovku,“ vysvětloval. „Ale už večer, když jsem usínal, tak jsem psal manželce: Hele, já už chci prostě jet. Já se těším, chci tady mít kilák! To jsem dneska ukázal. Troufnu si říct, že to byla moje dominance. Jsem moc rád, že jsem to dal. Chtěl jsem si odtud odvážet aspoň jednu zlatou, což se povedlo, takže jsem fakt happy jak dva grepy.“
Zlato a stříbro veze Fuksa z mistrovství světa potřetí v kariéře. Před deseti lety v Miláně a v roce 2017 v Račicích ale slavil titul na pětistovce, kde sice v kanoistice závodí top konkurence, ale jejíž význam z důvodu neúčasti na olympiádě není takový, jako má kilometr.
Letos na jaře získal Fuksa na neolympijské trati svůj desátý titul mistra Evropy, v Miláně přidal stříbro. Jeho hlavním trumfem se ale stala trať na 1000 metrů, na níž lze bojovat o medaile i na olympijských hrách.
„Jsem moc rád, že jsem obhájil titul z mistrovství světa. Ukázal jsem, že mi ten kilák asi trošku jde,“ radoval se Fuksa. „Já si všech medailí nesmírně vážím, je to pro mě motivace pro další práce. To, že jsem mohl zakončit sezonu zlatou medailí z mistrovství světa, je nejvíc, co se mi mohlo povést a jsem za to moc rád.“
Dostál skončil čtvrtý
I kajakář Josef Dostál, další zlatý muž z loňských Her v Paříži, předvedl ve finále kilometru rovněž kvalitní výkon. Stačil mu na čtvrté místo, o víc než dvě sekundy od bronzu.
„Já jsem spokojený, i když medaile by byla lepší,“ hodnotil Dostál. „Nejel jsem špatnou jízdu, určitě to mělo své nedostatky. Ty se jmenují trénink, který mi chyběl z podzimu, uspokojení ze zlaté olympijské medaile. Ale i tak je to docela v kontaktu, čtvrté místo na mistrovství světa. Je to dobrý krok směrem k olympiádě v Los Angeles.“
Dostála na šampionátu ještě čeká nedělní finále závodu na 500 metrů.
Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Miláně:
1000 m:
Muži:
K1: 1. Kopasz (Maď.) 3:25,50, 2. Green (Austr.) -0,18, 3. Pimenta (Portug.) -0,66, 4. Dostál (ČR) -2,99.
C1:1. M. Fuksa (ČR) 3:46,09, 2. Dimopulos (Řec.) -1,83, 3. Adolf (Maď.) -3,31.
500 m:
Muži:
C4: 1. Maďarsko (Kollár, Juhász, Hajdu, Fejes) 1:30,38, 2. Španělsko -0,77, 3. Bělorusko -1,07, ...6. Česko (P. Fuksa, Tettinger, Minařík, Pták) -3,47.
Ženy:
K1: 1. Pulawská (Pol.) 1:49,30, 2. Drobotová (Austr.) -0,43, 3. Csikósová (Maď.) -0,54, ...finále B: 3. B. Betlachová (ČR) 1:54,34.
C1: 1. Luzanová (Ukr.) 2:01,27, 2. Vincentová (Kan.) -1,23, 3. Corberaová (Šp.) -3,46, ...9. Řáhová (ČR) -9,40.
200 m:
Ženy:
C2: 1. Luzanová, Fedorivová (Ukr.) 41,87, 2. Truškinová, Nedělkinová (Běl.) -0,72, 3. Harperová, Ghizilaová (USA) -0,91.