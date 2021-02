Dlouhých sedm let od osudového pádu šampiona formule 1 Michaela Schumachera (52) během lyžování byly informace o jeho zdravotním stavu spíše spekulacemi. Jen občas někdo přinesl relevantní zprávu. To se ale nyní má změnit a půjde o exkluzivní záležitost.

Jisté je v tuto chvíli vlastně jen to, že si bývalý německý závodník přivodil vážná zranění mozku a není schopen normálního života.

To, jaký je jeho skutečný stav, jak pětaosmdesát měsíců po nehodě vypadá a zda může alespoň mluvit, má odhalit exkluzivní dokument s jednoduchým názvem Schumacher z dílny německých filmařů Michaela Wecha a Hannse-Bruna Kammertonse. Právě jim a jejich kamerám rodina, která si jinak přísně střeží své soukromí, dala podle deníku The Mirror povolení vstoupit do domu a natočit exkluzivní záběry.

A navrch prý přidala leccos z bohatého archivu. Pokud tedy vše dopadne, jak má, mohou se fanoušci těšit na vskutku vzácné záběry, ve kterých nebude chybět manželka Corinna, ani obě děti - dcera Gina-Maria a syn Mick, jenž bude od příští sezony jezdit formuli 1 za tým Haas.

„Film zachycuje Michaelovu působivou kariéru i mnoho dalších aspektů z celkového života toho muže,“ poodhalila náplň dokumentu mluvčí Schumacherových Sabine Kehmová, jež je jediným oficiálním zdrojem informací o legendě.

I když… Nedávno Michaela navštívil Jean Todt, bývalý šéf ze stáje Ferrari, a prohlásil, že šampion neustále bojuje. Jak moc, to třeba ukáže snímek, jehož výrobu už pozdržela současná pandemie koronaviru a není teď ještě jasné, kdy bude zveřejněný.