Cibulková odkryla nečekaný detail své proměny: Pomáhal jí »Ozempic«?

V lednu 2025 oznámila, že váží 58,5 kilogramů
Bývalá slavná tenistka Dominika Cibulková (36) se s fanoušky dělila několik měsíců o to, jak průběžně makala, aby se vrátila zpátky do formy. Jenže teď přiznala něco, co příznivci přijímají jen velmi těžce...

Mnohým se nechtělo věřit, že by bývalá tenistová hvězda Dominika Cibulková dokázala tak razantně zhubnout bez toho, aby si odpustila nějaký »doping«. Čelila proto různým nařčením o užívání léků Ozempic nebo Moujaro.

„To bych zhubla za osm měsíců a šklebila bych se vám do tváře. Vím, že to pro někoho může být velmi frustrující, že to nedokáže. A ano, i když jsem bývalá vrcholová sportovkyně, tak i já jsem za poslední rok potřebovala nějakou pomoc. Bylo za tím cvičení, strava,“ uvedla Slovenka před překvapivým přiznáním.

Záhy totiž vytáhla na kameru krabičku kapslí s »přírodním Ozempicem«, který si od ní také mohou lidé koupit. Přívlastek »přírodní« ale rozčarování některých rozhodně nezmírnil a začali jí pořádně nakládat.

„»Přírodní Ozempic« mě zabilo,“ vysmívala se jedna z komentujících. „Už jsem se bála, že nám nebude chtít nic prodat,“ komentovala ironicky jiná. „Vždyť na klinice otevřeně říkali, že jste si to píchala - Ozempic nebo Moujaro,“ obvinil fanoušek bývalou tenistku. „Toto by mělo být trestné. Aby náhodný influencer nabízel tabletky na lepší hubnutí, to je nonsens. Vážně už za peníze ničíte lidem i zdraví?“ ptala se další.

