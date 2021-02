Smrt prvního polistopadového moderátora politických diskuzí Otakara Černého (†77) zasáhla bývalou i současnou politickou scénu. Pro Blesk na svého kolegu zavzpomínala i moderátorka Zuzana Bubílková (68), která ho v pořadu »Co týden dal« doplňovala ve slovenštině! Tu mrzí, že se jejich cesty kvůli politice na dlouhých 18 let rozešly.

Pořad »Co týden dal« moderoval Černý zhruba dva roky se Zuzanou Bubílkovou, která i přesto, že je Češka, mluvila záměrně slovensky, jelikož pracovala v rozhlase a televizi v Bratislavě. „Byla jsem v pořadí jeho třetí parťačka. Každý, kdo moderoval ze Slovenska na federálním okruhu, tak byl považován za zrádce,“ vrátila se Bubílková o zhruba 30 let zpět, kdy byl rozpad ČSFR na spadnutí.

„Ota dělal pořad s Ľubomírem Karáskem z Banské Bystrice, protože musel být jeden Čech a jeden Slovák. Jednou ale Karásek odmítl přijít, protože našel před domem mrtvou kočku. Tenkrát mu vyhrožovali, že když pracuje ve federální televizi, není řádný Slovák,“ zavzpomínala pro Blesk na svůj začátek po boku Černého.

V době rozpadu republiky začali i Bubílkové vyhrožovat sprostými dopisy. „Že jsem Slovena, ať mě vyrazí,“ řekla ve studiu Blesku s tím, že Černý ji vždycky chránil. Také zavzpomínala, že miloval shánění hostů.

„Vždycky obletěl celý federální parlament a vybíral hosty. V tom se vyžíval. Vždycky říkal Ty vole, máme toho a toho, to bude dobrá debata,“ uvedla a prozradila, že se později jejich cesty rozešly v době, kdy Bubílková začala dělat politickou satiru s Miloslavem Šimkem (†63).

„My jsme tehdy kritizovali ministra, kterému dělal od roku 2000 mluvčího, a on si naše komentáře bral hodně osobně. Mě to mrzelo a mrzí doposud. Následně jsem napsala knížku ze zákulisí a on měl pocit, že jedna figura je on. On se tehdy drsně urazil a napsal mi několik e-mailů, že si to nezasloužil. Já jsem se mu to snažila vysvětlit, že to tak není, ale pak už jsme se moc neviděli,“ řekla smutným hlasem a dodala, že s ním naposledy měla dělat rozhovor před dvěma lety k jeho 75. narozeninám, ale kvůli nemoci ho nakonec odřekl. „Budu na něj ale vzpomínat jako na člověka s velkým smyslem pro humor,“ ukončila Bubílková.