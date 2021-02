Už to bude osm let, co musel Otakar Černý (†77), který v noci na úterý zemřel, opustit studia České televize a odporoučet se do důchodu. Nešlo přitom však o úplně hladkou záležitost.

Ředitel televize Petr Dvořák tehdy ztratil trpělivost s tím, jak legenda sportovní žurnalistiky a otec dnešního programu ČT sport působil. „Vaz mu zlomilo hlavně to, že nezatípnul nákladný projekt olympijského studia, které bude mít Česká televize přímo v dějišti Her,“ tvrdil zdroj Blesku už v roce 2012.

A to nebylo zdaleka vše, co bossovi nesedělo. „Dvořákovi vadí, že diváci si z pořadu dělají legraci a že Černý působí trapně a neprofesionálně. Legraci z něho mají nejen samotní hosté, ale nešťastní jsou i jeho kolegové, jimž dělá ostudu,“ pokračoval informátor. „Dvořákovi vadí, že je Černý nesvéprávný, dělá si co chce a pěstuje kamarádšofty.“

Svérázný muž vydržel ještě rok, než zástupci ČT jeho odchod potvrdili. „Je pravda, že Otakar Černý odchází do důchodu. Ke konci března podal výpověď.“ Externě však spolupracoval s televizí i nadále a mimo jiné prováděl slavnostní přípitek při tradičních Silvestrovských derby pražských „S“.