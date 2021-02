Persóna sportovní žurnalistiky s neopakovatelným verbálním projevem. Otakar Černý (†77) v pozici šéfredaktora sportovní redakce České televize vychoval komentátorské hvězdy jako Roberta Zárubu, Michala Dusíka, Tomáše Jílka či Jaromíra Bosáka. Lepšího profesora si nemohli přát!

„Muž, který rád posouval hranice, nic neměl za nemožné a pomohl objevit mnoho velkých věcí: nápaditý jazyk sportovní reportáže, krátké otázky, televizní debaty, sportovní kanál a Jardu Jágra,“ vzpomínal na svého mentora nynější šéfkomentátor Robert Záruba. „Emeritní/navždy šéfredaktor naší redakce, Otakar Černý v noci zemřel. Hodně síly rodině.“

Černý byl nedílnou součástí ČT čtyřicet let! A s milovanou partou z Kavčích Hor spolupracoval i po svém odchodu do důchodu v roce 2013. Podílel se mnoha dokumentech. Bavil nejen odborností, ale i humorem, nadhledem. „Ota Černý měl vždy poměrně specifický způsob hodnocení našich profesních výkonů. Vždy když mi řekl "Bylo to blbý, maškaro", věděl jsem, že můžu být docela v klidu,“ připomně úsměvnou historku hokejový a cyklistický expert Tomáš Jílek.

„Sport v České televizi osiřel,“ vystihl jen několika slovy smutný okamžik jeden z nástupců Černého v šéfredaktorském křesle sportovní redakce Michal Dusík. „Smutné ráno. Zemřel Otakar Černý R.I.P,“ tesknil fotbalový reportér David Kalous.

V budově České televize na Kavčích Horách vlají černé zástavy. „Hlavu vzhůru, furt se de.“ To bylo profesní krédo respektovaného redaktora, moderátora, dlouholetého šéfredaktora sportu, zakladatele programu ČT sport a člověka, který pro tuzemské diváky objevil třeba biatlon. Ota Černý byl s Českou televizí od roku 1969. Už je zase smutno...,“ píše se v prohlášení veřejnoprávního média, jemuž Černý upsal svoji sporťáckou duši!