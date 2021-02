Červenobílý lid je u vytržení! V příbytcích fandů vlají vlajky, opraváři porouchaných televizorů mají ryto. Slavia vstupuje doma do dvojboje I. kola play off Evropské ligy s Leicesterem (18:55, ČT sport).

»Lišky« z East Midlands jsou ve Vršovicích! Včetně největší hvězdy, bývalého dělníka z fabriky na lékařské dlahy a dnes gólového zabijáka reprezentace Albionu, Jamieho Vardyho (34).

Boss sešívaných Jaroslav Tvrdík (52) není z třetího týmu tabulky nejlepší ligy světa dvakrát odvázaný, ale slíbil, že se finančně rozšoupne. „Já jsem zrovna nepatřil mezi ty, kteří by si přáli tým z Premier League tak brzy, dokonce jsem byl v kabině jediný. Leicester je nyní jeden z nejlepších týmů v Evropě, pro Slavii je souboj s ním možná předčasným finále,“ přiznal Tvrdík.

No a pak v dobrém rozmaru připojil tu mega motivaci: „Kdybychom Evropskou ligu vyhráli, příjem nad rámec plánu by byl dejme tomu patnáct milionů eur. A byla by to taková sláva, takový příjem a zhodnocení hráčů, že by byla povinnost a radost dvacet procent do kabiny poslat. Takže ano, jestliže vyhrajeme celou soutěž, kluci mají tři miliony eur prémie.“ V přepočtu na tuzemskou měnu 77,6 milionu! Za takový balík už stojí za to žrát trávu v Edenu, v King Power Stadium při odvetě příští čtvrtek a pak ještě v dalších sedmi zápasech.

Z tohoto pohledu zní samozřejmě Tvrdíkova pobídka pro hráče a trenéry v podcastu sázkového domu Fortuna podobně reálně, jako kdyby trestně stíhaný premiér Babiš sliboval Jeníčkovi a Mařence vlastní perníkovou chaloupku. Nicméně sny se mají snít. Bez toho by nemělo cenu kopat do meruny.

„Máme nejsilnější tým ve střední a východní Evropě,“ prohlásil už zcela vážně Jaroslav Tvrdík. Bude to na Leicester stačit?