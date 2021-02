Čech, co hrál v Leicesteru: Skvělý skauting, pokora a Vardy s tabákem

Vardyho potkával v posilovně, Mahriz si s ním mezi tréninky čutal na plácku a tragicky zesnulý majitel Vičaj Srivadtanaprapcha mu před lety předával stipendium. Obránce Lukáš Hušek má z působení v mládeži Leicesteru zážitků až na půdu. „Byla to skvělá zkušenost, neměnil bych,“ říká 20letý stoper, jenž se nakonec vrátil do Česka a ze Sparty momentálně hostuje ve Viktorii Žižkov.

Když se řekne Leicester, každému se vybaví skvělý příběh a hráči jako Jamie Vardy, Rijád Mahriz či Ngolo Kanté. Dnešní podoba je ale poněkud jiná, že?

„Tým se hodně změnil. V titulové sezoně to víceméně stálo na ose Schmeichel, Morgan, Mahriz, Vardy a hra byla založená na brejkových situacích. Současný Leicester je mladší a více se snaží kombinovat. Klub chce být na hřišti dominantní, s čímž úzce souvisí i dlouhodobá vize vedení, které se chce stát stálým členem elitní TOP 5 v Anglii.“

Ze zlaté party neodešli za lepším snad jen Jamie Vardy a Kasper Schmeichel. Patří mezi srdcaře?

„Na Vardym to stojí v podstatě už od postupu do Premier League. Následovala titulová sezona. A souhlasím, momentálními lídry jsou oni. Na ně se chytají mladí kluci. Ale Vardy tam nebude věčně, takže je potřeba, aby to postupně někdo převzal.“

Kdysi jste vyprávěl, jak se potkáváte s Vardym v posilovně. To bylo běžné?

„Abych pravdu řekl, on jí nikdy moc nemusel, ale občas si šel sednout na kolo nebo na regeneraci. Spíš je proslulý svými