Sešívané komando čeká hon na "lišky". Všichni ve formě: čísla budí respekt

Když se řeč stočí na aktuální formu ofenzivní vozby Slavie, trenér Jindřich Trpišovský dává rád za příklad, jak se mění role záložníka Nicolae Stancia. „Sedí mu, že i ostatní hráči jsou nebezpeční. Dřív na něj byla upřená pozornost, teď se musí soupeři soustředit na víc hráčů. Tím jde i jeho výkon nahoru, má na hřišti víc místa,“ rozebírá.

Legionář z Rumunska je v pohodě stejně jako jeho kumpáni, s nimiž terorizuje soupeře v české lize. Vedle něj ve středu zálohy rozkvetl král přihrávek Lukáš Provod, na křídlech válejí africké perly Abdallah Sima a Peter Olayinka, v útoku se do životní fazony dostal Jan Kuchta, který korunuje úsilí celého týmu a momentálně se chlubí výjimečným střeleckým apetitem.

Stanciu je přitom z této úderné jednotky s deseti kanadskými body (pět gólů a pět asistencí) v rámci FORTUNA:LIGY a Evropské ligy nejméně produktivní. A pozor, to už dva měsíce chybí kvůli zranění Petr Ševčík, další chytrý a kreativní středopolař.

„Jsou komplexní. Ve středu pole hrají šikovní hráči, kteří dokážou dát přesný balon do lajny, kde se pohybují Sima a Olayinka. Oba jsou rychlí, tahoví, umí obejít soupeře. Vepředu je pak Kuchta, jemuž se teď hodně daří a dokáže proměnit šance, které mu ostatní připraví. Mají obrovskou sílu, jsou na vlně,“ charakterizuje slávistickou letku bývalý tvořivý záložník „sešívaných“ Jaroslav Černý.

Slavia dala v každém soutěžním zápase v novém kalendářním roce minimálně tři branky. Pohled hlavních aktérů? „Myslím, že tým šlape celkově. Začíná to už od Koliho (Ondřeje Koláře) v bráně, od obránců, hra nám funguje. Jsme hodně nároční, to nám, myslím, chybělo, když jsme tolik gólů nedávali. Neměli jsme tolik náběhů. Díky náročnosti se do šancí dostáváme a myslím, že gólů může být i víc. Máme příležitostí třeba i na pět branek. Ale hlavní je, že se vyhrává,“ přemítá Provod, kterému vyhovuje přesun z křídla do středu zálohy, kde se zabydlel.

Červenobílí ve středu hřiště obecně těží z variability a pohyblivosti Stancia a Provoda, které jistí Tomáš Holeš. Ten dokáže zastavit akci soupeře, uplatní důraz, je předvídavý, zaútočit umí také. „Máme výborně vyvážené mužstvo, jsem moc rád, že nám to tak padá. Kluci vzadu skvěle brání, hru máme až na nějaké výjimky perfektně zorganizovanou. Ale teď nás prověří Leicester, to bude úplně jiná dimenze,“ přidává šutér Kuchta.

Ano, už zítra rozjetou útočnou kohortu z Edenu čeká protivník nejvyšší kvality, do Prahy přijede anglický Leicester, aktuálně třetí tým slovutné Premier League. „To se ukáže, jestli jsou schopní uspět i proti takovému soupeři. V žádném případě nechci podceňovat týmy v české lize, ale tohle bude trochu jiná úroveň. Doufám, že slávisté formu potvrdí,“ přeje si Černý.

O Slavii i v předešlých sezonách platilo, že se o góly dokáže podělit větší množství hráčů. Soupeři mohli očekávat úder od kohokoliv, vždyť například v uplynulém ročníku české nejvyšší soutěže dalo branku v Trpišovského partě jednadvacet různých střelců. V aktuální sezoně jich je zatím „jen“ třináct, rozdíl je v tom, že ti nejlepší dosahují výrazně vyšší produktivity než dřív.

Nejkřiklavěji je síla červenobílých vidět v tom, že Kuchta se Simou nastřádali v probíhajícím ligovém ročníku shodně už jedenáct gólů, v minulé sezoně jich měl, bereme-li jen trefy za Slavii v lize, nejvíc Tomáš Souček (osm). „Třeba Standa Tecl se taky dostával do šancí, ale tolik je neproměňoval, což Slavii sráželo například v evropských pohárech,“ vypichuje trefně Černý.

Právě v Lize mistrů shořel český šampion v konfrontacích proti Barceloně, Dortmundu a Interu Milán, protože vypracovanými střeleckými příležitostmi pohrdal. „Psychika roste s výsledky a čísly. Slavia ani moc gólů nedostává, na vlně jsou všichni,“ říká Černý.

„Podívejte se na Simu, do jakého se dostal laufu. I když něco pokazí, má sebevědomí a příště si kličku dovolí znovu. Šlapou všichni a myslím, že i kdyby někdo z hráčů, kteří jsou teď produktivní, vypadl, tak přijde do sestavy někdo nový, který do toho soukolí dobře zapadne,“ dodává dvojnásobný mistr ligy se Slavií. Dá se však předpokládat, že proti Leicesteru nastoupí prověřená sestava z posledních týdnů. Ta začne hon na „lišky“.

Kuchta a jeho útočná smečka Lukáš Provod 24 let střední záložník bilance v lize: 3 góly 8 asistencí bilance v Evropě: 1 gól 0 asistencí celková bilance v sezoně: 4 góly 8 asistencí Abdallah Sima 19 let pravé křídlo bilance v lize: 11 gólů 3 asistence bilance v Evropě: 3 góly 1 asistence celková bilance v sezoně 14 gólů 4 asistence Jan Kuchta 24 let útočník bilance v lize: 11 gólů 2 asistence bilance v Evropě: 2 góly 2 asistence celková bilance v sezoně: 13 gólů 4 asistence Nicolae Stanciu 27 let střední záložník bilance v lize: 4 góly 4 asistence bilance v Evropě: 1 gól 1 asistence celková bilance v sezoně: 5 gólů 5 asistencí Peter Olayinka 25 let levé křídlo bilance v lize: 6 gólů 3 asistence bilance v Evropě: 3 góly 0 asistencí celková bilance v sezoně: 9 gólů 3 asistence

