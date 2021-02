Stanciu si volal s exparťákem: Velký zápas. Víme, co máme dělat

Jak jste na Leicester připraveni?

„Myslím, že dobře, pracovali jsme na tom celý týden. Všichni se těšíme. Jde o velký zápas pro všechny z nás a také pro celý klub. Víme, co máme dělat.“

Slavii se daří a vy, ofenzivní hráči, dáváte góly nebo sbíráte asistence. Trenér Jindřich Trpišovský po posledním zápase s Pardubicemi mluvil o tom, že vám osobně momentálně vyhovuje složení mužstva a že jste v pohodě. Souhlasíte?

„Ano, cítím se dobře. Užívám si každou minutu, kdy jsem na hřišti. Hodně mi pomáhá tým, užívám si celkově náš styl hry. Myslím, že jsem dobrý, když jsem u míče, snažím se co nejvíce přihrávat spoluhráčům. Ale rozhodně to není jen o mně. Celý tým je ve velmi dobré formě, všichni jsou na tom výborně, každý odvádí svou práci. Snažíme se hrát dobře a kombinačně. Baví nás to. Doufám, že si tuhle formu udržíme co nejdéle a budeme vyhrávat co nejvíc zápasů.“

Na hřišti se můžete často potkávat se záložníkem Jamesem Maddisonem, který je jednou z hlavních postav Leicesteru. Těšíte se na něj?

„Já se moc těším na zápas jako takový, nikoliv jen na jednoho hráče, byť mluvíme o Maddisonovi. Leicester má však plno skvělých hráčů, ostatně před pár lety Premier League vyhráli. Já jsem také rád, že se potkám s Yourim Tielemansem, s nímž jsem v minulosti hrál v Anderlechtu.“

Hovořil jste s Tielemansem o utkání? Hecovali jste?

„Mluvili jsme spolu asi před třemi dny, ale moc často v kontaktu nejsme. Poslal jsem mu nejprve zprávu, pak jsme si zavolali. Bavili jsme se o běžných věcech, nejen o zápase.“

Zápas s anglickým soupeřem je svátkem, ovšem bude se hrát bez diváků. Jak moc vám fanoušci chybí?

„Opravdu hodně je postrádáme. Ale cítíme jejich podporu, víme, že nás sledují. Dáme do toho všechno, zkusíme vyhrát, aby z nás měli radost.“