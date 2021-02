Biatlonová mistryně světa Davidová: Zlato jako začátek konce!

Je jí čtyřiadvacet. Mohlo by se zdát, že čerstvá mistryně světa Markéta Davidová má v biatlonu všechno ještě před sebou. Ač si to myslí i trenéři, česká hvězda má jiné plány. Už za rok by chtěla skončit.

Chmury v českém týmu vystřídala v úterý nebeská euforie. Davidová ve vytrvalostním závodu po roce zase ukázala, co v ní dřímá. A možná ještě něco navíc. „Tohle je teprve začátek. Počkejte, až bude mít víc zkušeností. Teď ukázala světu, co může. A ukáže to znovu. Ona je biatlonistkou pro budoucnost,“ básnil trenér žen Egil Gjelland.

Slova norského odborníka jsou však v ostrém kontrastu s tím, jak Markéta smýšlí o svém dalším životě. Už několikrát s e nechala slyšet, že po olympiádě v Pekingu, která začíná za necelý rok, by ráda své harcování po světě s fl intou na zádech ukončila. „Mám pocit, že už tu jsem sto let, a začíná to být unavující. Zatím se mě drží představa ještě dvou sezon. Ale nikdy neříkej nikdy. Třeba se něco změní,“ zopakovala pro Radiožurnál loni v létě.

Pro český biatlon by to byla rána, protože za Davidovou zeje obří propast. Přesto jí zatím nikdo klíny do hlavy netluče. „Neřešili jsme to. Nikdo se neptá. Stejně to je jen moje rozhodnutí, a kdyby přišlo, tak ho všichni musí respektovat,“ dodala.

Že životní hodnoty rodačky z Janova nad Nisou nejsou vystavěné na počtu vítězství ve svěťáku, dokládá i její příprava na zlatý závod. V neděli po nijak oslnivé stíhačce absolvovala konzultace k diplomové práci, kterou píše na České zemědělské univerzitě. A v pondělí hltala online přednášky. „Bylo to fajn rozptýlení,“ přiznala Markéta. Ačkoliv se její studium na ČZU chýlí ke zdárnému konci, tu hlavní výzvu má stále před sebou.

Po Hrách v Pekingu Davidové skončí tříletý odklad nástupu na brněnskou veterinu, kterou s biatlonem kombinovat nelze. „Vychází to krásně. Jako bych měla nalajnovaný život až do čtyřiceti,“ řekla Blesku před minulou sezonou. Že by tenhle sen pustila, se nezdá pravděpodobné. „Kde se vidím za deset let? V ideálním případě jako vystudovaná veterinářka u zvířat. V biatlonu určitě ne,“ potvrzuje svůj životní postoj.