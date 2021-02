Sasínek roste ke hvězdám: revoluční tretry, pohoda i režim díky synovi

Na halovém ME 2015 v pražské O2 areně předvedl Jakub Holuša památný finiš. Ve finále patnáctistovky v posledním kole zdrtil obří díru na naturalizovaného Turka z Keni Ilhama Özbilena a před frenetickým publikem vybojoval zlato.

Tak právě čas z tohohle hrdinského běhu smáznul ve středu večer v Toruni Filip Sasínek z čela českých historických tabulek s lehkostí vážky, kterou měl na nohách v podobě revolučních treter Nike ZoomX Dragonfly.

„Já jsem popravdě cílil na kvalitní čas. Trošku jsem si představoval, že bych se Kubovi Holušovi mohl přiblížit. Měl jsem to v hlavě, ale nebylo to nic reálného. Nevěděl jsem, že to může být až takhle dobré. Je to velká paráda,“ líčil Sasínek.

Pětadvacetiletý běžec se dostal do jednoho z nejrychlejších běhů sezony nabité skvělými výkony. Navzdory několika lehkým kolizím v boji o místo u mantinelu se udržel ve vláčku za suverénním Etiopanem Salemonem Baregou a v cíli mu bliknul skvělý čas, který znamenal masivní posunutí českého rekordu.

„Tempo bylo od začátku hodně rychlé, těžko se tam hledají pozice. Měl jsem tam souboje, trošku hloupě jsem to tam zkoušel, Polák mě nechtěl pustit. V konci mi pak chybělo pár sil,“ hodnotil Sasínek.

Přesto předvedl výkon, který ho řadí na šesté místo letošních evropských tabulek a čtrnácté místo těch světových. Posunuly ho k němu i tzv. super tretry, které využívají plátků z karbonových vláken a polštářků, které pomáhají eliminovat ztrátu energie.

„Nemyslím si, že tretry jsou extrémní výhoda. Hlavní bonus je, že se neničí nohy,“ vysvětluje Sasínek. „Člověk se dostane v závodě do fáze, kdy v oblasti lýtek netuhne a udrží se daleko déle na špičce. To pro běh znamená, že je všechno rychlejší. Je to o tom komfortu a šetrnosti k běžci.“

Pro Sasínka znamenala Toruň dosavadní výkonnostní vrchol nadějné kariéry, kterou s fanfárami odstartoval před pěti lety senzačním vítězstvím na Zlaté tretře v Ostravě. V roce 2017 přivezl z halového ME v Bělehradu bronz.

České halové tabulky na 1 500 metrů

03:36,5 Filip Sasínek Toruň 17. února 2021 03:37,7 Jakub Holuša Praha 8. března 2015 03:38,9 Michal Šneberger Stuttgart 29. ledna 2005 03:39,3 Radim Kunčický Prah 1. února 1989 03:40,5 Petr Nechanický Praha 1. února 1989

Kaapo? Už mu to zůstalo...

Od loňské sezony je po předchozích zdravotních problémech fit a letí do vesmíru. V létě si zlepšil osobní rekordy od kilometru až po 5 000 metrů. A v hale jeho progres pokračoval. Navíc je šťastný i v osobním životě, protože s další elitní českou běžkyní Kristiinou Mäki přivítali v lednu na svět syna Kaapa.

„Jak přišla rodinná pohoda, tak jsem se asi trošku uklidnil psychicky. Všechno sedlo. Před rokem jsem měl problém s kolenem, od té doby pokračuju s tréninkem bez nějaké přestávky,“ líčí Sasínek. „Začal jsem se o sebe víc starat po fyzické stránce. V posilovně, chodím víc na masáže, na fyzioterapii. Konečně bych mohl říct, že jsem profesionál. Možná jsem i závodně vyspěl, víc si věřím.“

Ve jménu prvního potomka se odráží kořeny Kristiiny Mäki, jejíž tatínek je Fin a sama dodnes v zemi tisíců jezer často pobývá.

České atletky, které se vyplatí sledovat: Iron Lada či naděje s nigerijskou krví

„Kristiina je narozená ve Finsku a měla přání, abych se podíval do finského kalendáře. Nic mě tam tak nezaujalo. Kaapo bylo ze srandy. Ale pak jsme to začali říkat častěji a už to zůstalo,“ usmívá se Sasínek. „Roste nám před očima. Daří se mu dobře. Já se učím nastavit si režim. Chodím dřív spát, dřív vstávám a daleko víc stíhám. Kristiina začíná trénovat a má stejné ambice jako já, dostat se na olympiádu. Máme sdílený kalendář. Zatím všechno zvládám, rád se zapojuju.“

Před koncem zimy má ale ještě práci na dráze. V sobotu a v neděli ho čeká mistrovství republiky v Ostravě, kde se představí v závodech na 1500 a 3000 metrů. A za dva týdny se do Toruně vrátí na halový evropský šampionát.

„Vždycky je cíl zkusit to ještě líp,“ usmívá se Sasínek. „Co se letos na dráze předvádí, je šílené, bude to hodně divoké. Bude to o finiši, silné koncovce. Je třeba si připravit víc variant a scénářů. Postoupit do finále je základní cíl, potom uvidíme, co dál.“