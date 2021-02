Tohle už není náhoda, říká si momentálně Gabriela Koukalová. Podle jejích slov se českým barvám daří pouze v momentě, kdy nevěnuje závodům ve svém bývalém sportu pozornost. V úterý se to potvrdilo dvojnásob!

„Já to nechápu. Zatím pokaždé, když jsem nestihla přenos biatlonu, tak se zadařilo! Tak si říkám, jestli se nemám úplně přestat dívat, aby se dařilo pořád!“ Uvažovala naše bývalá biatlonová královna o souvislostech skvělého úspěch Markéty Davidové. Ta na Mistrovství světa ovládla vytrvalostní závod a pověsila si na krk vytoužené zlato.

„Moc gratuluji Markétě k nádhernému výsledku na MS! Je to bomba! Jsi skvělá! Moc si užij vše, co k vítězství patří a hodně sil v dalších startech! Jdu se dívat na záznam!“ Gratulovala moderátorka Koukalová své nástupnici k splněnému snu a připomněla, aby si nezapomněla tyto okamžiky užít. Bohužel závody bez fanoušků trochu postrádají kouzlo atmosféry, ale na zlatém lesku to nic neubírá.