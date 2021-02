Bude to hokejový svátek a také on už je na něj celý natěšený. David Pastrňák (24) vyhlíží unikátní duel NHL na břehu jezera Tahoe, na který právě on zve z plakátu. Bude to snad zase jeho show?

Jsi z nás nejlepší, loni jsi byl top střelcem NHL, tak mazej dopředu! Fotka z leteckého speciálu bostonských Medvědů prozradila, že při přesunu do Nevady právě český forvard dřepěl hned v první řadě.

„Bude to fakt zážitek, těším se. Tyhle zápasy miluju,“ povídal Pastrňák . Předloni zářil před 76 tisíci diváky v Indianě, kdy gólem a asistencí pomohl Bostonu porazit Chicago 4:2 a vyhlásili jej největší hvězdou utkání. Copak ukáže pod širým nebem tentokrát?

Kluziště vyrostlo přímo na golfovém hřišti u jezera Tahoe, které se nachází v pohoří Sierra Nevada v nadmořské výšce bezmála 2000 metrů. Už si to na něm rozdali hokejisté Colorada a Vegas, teď půjdou do akce Boston s Philadelphií.

Očekává se, že by se český expres měl opět vrátit do elitní řady s Bergeronem a Marchandem. „Pastrňák je skvělý a jeho lajna patří mezi nejlepší v celé lize, takže je jasné, na koho se zaměříme,“ přiznal tahoun Letců Couturier, z koho má největší vítr. U jezera to bude velký lov na »Pastu«!