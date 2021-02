Nejhezčí kluziště pro NHL. Scenérie u jezera, kdo z Čechů půjde do akce?

Venkovní kluziště zasazené do nádherného okolí jezera • profimedia.cz

Venkovní kluziště zasazené do nádherného okolí jezera • profimedia.cz

Kluziště u jezera Tahoe je zasazené do nádherného prostředí, obklopují ho staré borovice a nabízí pohled na pohoří Sierra Nevada. Umístění si po trénincích pochvalovali i aktéři sobotního zápasu. „Fotky odsud jsou nádherné, ale nedá se to podle nich úplně posoudit. Je to nejhezčí venkovní kluziště, jaké jsem viděl,“ liboval si po pátečním tréninku na ledě pro nhl.com trenér Vegas Peter DeBoer.

„Výhled na pohoří je neuvěřitelný. Odvedli skvělou práci. Dřevěné obložení vás vrací vás do dob venkovních kluzišť ze staré školy,“ ocenil práce i kapitán Golden Knights Mark Stone. Nadšený kapitán Colorada neměl slov: „Těžké to popsat, opravdu.“

NHL sice pořádá oficiální venkovní utkání už od roku 2003, všechna se ale zatím hrála na baseballových či fotbalových stadionech. Kvůli současným koronavirovým opatřením na zápas stejně fanoušci nemohou. Není tedy nutné využívat arény s obřími kapacitami.

Zápas v přírodě a bez tribun dává vzpomenout na známý americký film „Mystery, Aljaška.“ V něm se parta amatérských hokejistů, kterým dělá kapitána místní šerif (Russel Crowe), utká s věhlasnými New York Rangers. Natočen byl v roce 1999 a inspiroval NHL k pravidelnému pořádání zápasů pod širým nebem.

GALERIE: Prohlédněte si prostředí, ve kterém se kluziště nachází:

Kteří Češi si užijí venkovní zápas?

U jezera Tahoe však žádné amatéry nehledejte, obě utkání odehrají profesionálové. A nastoupí v něm i čeští hokejisté, v nedělním klání by neměla chybět největší tuzemská hvězda David Pastrňák. Obecně ale kvůli zraněním a koronavirovým opatření bude několik Čechů chybět.

V sobotním duelu by se teoreticky mohli představit na straně Avalanche Pavel Francouz a Martin Kaut. Mezi tyčemi však kvůli zranění v dolní části těla Francouze neuvidíme, mladý útočník Kaut je na soupisce farmářského týmu a zasáhnout by také neměl.

Za Vegas pak nenastoupí Tomáš Nosek, který se potýká s koronavirem. V minulém týdnu se stal prvním hráčem soutěže, co byl kvůli pozitivnímu testu odvolán v průběhu utkání. Stále je tedy izolovaný od týmu a svátek na jezeře mu unikne.

V nedělním souboji Bostonu s Philadelphií by to mělo být z českého pohledu veselejší. Za „domácí“ tým nastoupí kanonýr David Pastrňák, hrát by měl (podle posledních tréninků) ve druhém útoku po boku Davida Krejčího. Bruins naopak budou pro zranění v horní části těla chybět obránce Jakub Zbořil a útočník Ondřej Kaše.

Absence Kašeho překazila bratrský souboj, za Flyers by totiž měl nastoupit o dva roky mladší bratr David. Ten dostává teprve druhou šanci v této sezoně a to především z důvodu početných absencí v útoku Philadelphie. Covid protokol nepustí Jakuba Voráčka a hvězdy týmu jako Claude Giroux, Travis Konecny, Justin Braun, Oskar Lindblom či Scott Laughton.

Program NHL Outdoors 2021 20. února 21:00 - Colorado Avalanche vs. Vegas Golden Knights

21. února 20:00 - Boston Bruins vs. Philadelphia Flyers



