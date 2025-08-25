Přání Kvitové po konci kariéry: Chtěla bych si zahrát ve Wimbledonu s Navrátilovou
Petra Kvitová uzavřela na US Open definitivně profesionální kariéru, tenis si ale v jiné formě i v dalších letech ráda zahraje. Lákalo by ji také představit se na wimbledonském Turnaji legend po boku Martiny Navrátilové. Dvojnásobná šampionka travnatého grandslamu to řekla novinářům po dnešní porážce v 1. kole US Open s Francouzkou Diane Parryovou (1:6, 0:6)
„Kdyby to ještě šlo, určitě bych si chtěla zahrát legendy ve Wimbledonu s Martinou Navrátilovou. Uvidíme, jestli se to povede,“ uvedla Kvitová. „Bylo by to moc hezké a pro mě by to znamenalo moc,“ doplnila.
Pětatřicetiletá hráčka z Fulneku zvítězila ve Wimbledonu v letech 2011 a 2014. Navrátilová je s devíti triumfy ve dvouhře dokonce absolutní rekordmankou. Kvitová se s ní na toto téma ještě nebavila.
„Martina už ve Wimbledonu říkala, že nebude hrát pořád, má taky nějaký věk. Vzala jsem to za své, kdyby náhodou. Martina byla odmalička můj idol. Bylo by moc hezké si s ní zahrát, když se to zatím nepovedlo,“ uvedla Kvitová.
Přestože plnohodnotný návrat v budoucnu vyloučila, řekla, že si tenis i po skončení kariéry ráda zahraje. „Baví mě, je to krásný sport. Můžete ho hrát až do důchodu,“ řekla s úsměvem.
Pobavila ji také myšlenka, že by mohla pomáhat svému manželovi Jiřímu Vaňkovi s trénováním. „On je výborný trenér, já teda zatím nevím. Ale duo bychom byli dobré. Já bych dělala s hlavou, Jirka s tenisem.... To si dělám srandu,“ podotkla.
Po skončení kariéry nyní vyhlíží hlavně etapu v roli maminky. Tou se stala vloni, když přivedla na svět syna Petra. „Momentálně bych se ráda věnovala Peťovi, abych byla doma. Těším se na to moc,“ doplnila Kvitová.