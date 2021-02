Roční výdělek 140 milionů korun, trofeje. To všechno by dal gólman Alisson Becker (28) za to, kdyby si mohl s tátou zase vyrazit do přírody. Už se mu to bohužel nepodaří. Otec brankářské jedničky Liverpoolu, realitní makléř José (†57), nežije.