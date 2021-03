Slavný fotbalový trenér Alex Ferguson už dávno kouká na fotbalové zápasy jen z čestného místa na tribuně Old Trafford. V 79 letech na to má nárok. Nyní navíc prozradil, že to není dlouho, co doslova bojoval o život.

V květnu to budou tři roky od doby, kdy byl náhle hospitalizován s krvácením do mozku, což v jeho věku bylo krajně nebezpečné. „Byl to nejdřív nádherný den, vzpomínám si na to,“ vypráví trenérská legenda v nejnovějším dokumentu o jeho životě.

V nemocnici pak muže, který s Manchesterem United vyhrál šestnáct mistrovských titulů a navrch dvakrát Ligu mistrů, napadaly ty nejčernější myšlenky. I lékaři se o něho hodně báli „Ten den tam bylo pět lidí s krvácením do mozku, tři umřeli, dva ne. Měl jsem štěstí,“ řekl Skot. „Nechtěl jsem zemřít. I nad těmito věcmi jsem tenkrát v nemocnici přemýšlel,“ dodal upřímně.

Ferguson se i přes další potíže vykurýroval a nyní si užívá fotbalového důchodu. A milovaným United tu a tam pomůže zasvěcenou otcovskou radou.