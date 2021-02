West Ham prohnal City! Coufal hodně aktivní, Souček zaujal úctou k soupeři

Precizní obranná práce West Hamu proti Burnley • The Athletic

Válec nezastavili, ale přejet se nenechali. Tandem Coufal – Souček podlehl s West Hamem United po statečném boji na stadionu Manchesteru City 1:2. Český bek si připsal klíčovou přihrávku na gól, jeho krajan byl v nastaveném čase blízko vyrovnání. West Ham zůstal na čtvrté příčce tabulky zajišťující přímý postup do Ligy mistrů, ale v neděli ho může přeskočit Chelsea. Pokud přelstí ve šlágru Manchester United. Už před utkáním Souček zaujal respektem k soupeři, při příchodu na stadion obešel na chodníku logo City.

Končila čtvrtá minuta nastavení. Do vápna Citizens letěl vysoký míč. Nejvýš na něj vyskočil Diop. Balon trknul těsně vedle tyče, dobíhající Tomáš Souček na něj o chloupek nohou nedosáhl. Stačilo pár centimetrů a hosté brali na hřišti suverénního lídra Premier League remízu. Takhle si Manchester City připsal 20. výhru v řadě v soutěžních zápasech. A na čele tabulky odskočil o 13 bodů.

„Bylo to těžké utkání. Po deseti, patnácti minutách jsme zjistili, že si nemůžeme nic malovat krásně. West Ham má fyzicky vyspělé hráče a kvalitní. Tři body jsme získali se štěstím,“ uznal Pep Guardiola, trenér mašiny, která už nastřádala v kuse sedmadvacet utkání bez porážky. „Jsem zklamaný, že nemáme bod. Byl to od nás skvělý výkon. Doufám, že nám dodá energii do zbytku sezony,“ konstatoval David Moyes, kouč West Hamu.

Jeho mužstvo vsadilo opět na aktivní hluboký obranný blok, ale zlobilo často favorita i rychlými útoky. Češi do toho výborně zapadli. Tomáš Souček odvedl vysoký standard ve středu pole. Vladimír Coufal byl společně s útočníkem Antoniem nejlepším hráčem West Hamu. Však se také na něm protočili dva protihráči. Prvních pětašedesát minut to na něj zkoušel Torres, pak Guardiola vytáhl z lavičky Fodena.

Nejvíce se český obránce blýskl v 43. minutě. Citizens ztratili na vlastní polovině míč po autovém vhazování. Coufal okamžitě vysprintoval do odkrytého okna na pravém křídle, aby mohl dostat po případném přenesení hry do běhu. Tak se také stalo. Následovalo zatažení balonu k brankové čáře, zpětná přihrávka pod sebe na Lingarda, jeho střela k tyči, kterou do brány ještě sklepl Antonio. Fantastická akce, po které se na ukazateli skóre rozsvítilo 1:1.

Coufal mohl gólově zatopit domácím ještě jednou po přestávce. Jenže Lingard mu v inkriminovaném okamžiku poslal balon na paty. Nebýt toho, vřítil se někdejší slávista do pokutového území.

Krátce nato Guardiolova filharmonie rozehrála vítěznou etudu. Po rohu se balon vrátil na pravou stranu k Mahrezovi. Ten roztančil Johnsona, pak přihrál na penaltu stoperu Stonesovi, který prvním dotykem nekompromisně rozvlnil síť.

Dokonal tak báječné odpoledne středních obránců Manchesteru City. O úvodní branku se totiž postaral Rúben Dias po De Bruyneho parádním dlouhém pasu. Byla to jeho premiérová trefa v bleděmodrém dresu.

Fanoušky na sociálních sítích už před utkáním zaujal Tomáš Souček. Při příchodu na stadion hned dvakrát z úctu k soupeři obešel na chodníku klubové logo City. Video mělo mezi příznivci v Anglii velký ohlas.