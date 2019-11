Premier League | Anglie žije hádkou sira Fergusona s šéfem United. Fanoušci mají jasno | iSport.cz

Marcus Rashford poslal United do vedení, v tu chvíli tým z Manchesteru věřil ve velký obrat • Reuters

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19. Fleck, 52. Mousset, 90. McBurnie Hosté: 72. Williams, 77. Greenwood, 79. Rashford Sestavy Domácí: Moore – Basham (83. Robinson), Jagielka, O'Connell – Baldock, Lundstram, Norwood (C), Fleck, Stevens – McGoldrick (78. Sharp), Mousset (68. McBurnie). Hosté: de Gea – Lindelöf, Maguire (C), P. Jones (46. Lingard) – Wan-Bissaka, Pereira (73. Greenwood), Fred, Williams – James, Martial (85. Tuanzebe), Rashford. Náhradníci Domácí: Verrips, Freeman, Osborn, Bešić, McBurnie, Sharp, Robinson Hosté: Grant, Young, Tuanzebe, Mata, Lingard, Garner, Greenwood Karty Domácí: Lundstram Hosté: Williams, Wan-Bissaka Rozhodčí Andre Marriner. Asistenti: Simon Long, Sian Massey-Ellis. Čtvrtý rozhodčí: Andy Madley. VAR: Graham Scott. Asistent VAR: Stephen Child Stadion Bramall Lane, Sheffield Návštěva 32024 diváků

Nedělní zápas na Sheffieldu musel strhnout každého nezaujatého diváka. Domácí vedli ještě v 52. minutě 2:0 a těšili se na obrání slavného soupeře. Jenže hráči United se nevzdali. Zabrala především mladá krev, budoucnost rudého klubu.

Brandon Williams (19), Mason Greenwood (18) a Marcus Rashford (22) v rozmezí 72. až 79. minuty předvedli fantastickou otočku z 0:2 na 3:2 a rozjásali hostující barvy. Jenže v samotném závěru po zbytečném zaváhání v obraně domácí Oliver McBurnie srovnal na konečných 3:3.

Získaný bod zvenku se samozřejmě počítá, přesto bylo v řadách slavného klubu patrné rozčarování. Především ve tváři muže, který na lavičce „rudých ďáblů“ kormidloval mužstvo k velkým pohárům a trofejím.

Alex Ferguson sledoval na tribuně zápas po boku činovníků, kteří jsou s United úzce spjatí - někdejším viceprezidentem a svou pravou rukou Davidem Gillem a současnou hlavní hybnou silou, výkonným viceprezidentem Edem Woodwardem.

Podle anglických médií měl Ferguson po konečné remíze připomínky k Woodwardovi, který se proti slovům klubové legendy ohradil. Z gestikulace a výrazů ve tváři, jak je zachytili fotografové na stadionu, je patrné, že v té chvíli nešlo o úplně přátelské povídání.

„Ed Woodward se hádá se sirem Alexem Fergusonem. V Manchesteru United by se měli stydět,“ napsal jeden z twittrových účtů sledujících dění okolo klubu z Old Trafford. „Pravidlo číslo jedna ve fotbalovém klubu: nerozhněvat sira Alexe Fergusona. Woodward to udělal, takže skončil!“ přidal se další.

United jsou v tabulce po třinácti kolech na devátém místě, což logicky neodpovídá ambicím velkého klubu. Mužstvo pod Ole Gunnarem Solskjaerem prochází obměnou, do sestavy se dostávají mladí hráči z akademie.

Přesto frustrace fanoušků a lidí zapojených do klubu s každou zbytečnou ztrátou roste. A jedním z terčů je Ed Woodward, který i kvůli přestupové politice a draze přepláceným hráčům není příliš populární.