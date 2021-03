Je to záhada obestírající vážnou nehodu, při které šlo golfové legendě Tigeru Woodsovi (45) o život. Podle vyšetřovatelů během bouračky, při které jeho auto skončilo zdemolované v křoví, údajně vůbec nesešlápl brzdu.

„Podle informací našich zdrojů se ve chvíli, kdy ztratil nad vozem kontrolu, vůbec nesnažil havárii zabránit,“ uvedl server TMZ s tím, že Tiger do chvíle, než náhle zrychlil, dodržoval rychlostní limity.

To opět vrací do hry spekulace, jestli byl v době nehody při vědomí. Sám Woods do toho světlo nevnese – z tři týdny starého incidentu si prý nic nevybaví. „Nepamatuju si ani to, že jsem to ráno řídil.“

Hororová nehoda Tigera Woodse: Šest otevřených zlomenin, už je po operaci!