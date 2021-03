as

Autor: as

Basketbalová NBA pláče. Jednoho z jejích někdejších hrdinů, populárního čahouna Shawna Bradleyho (48), srazilo auto a zůstal ochrnutý.

Ta zpráva zůstala dva měsíce utajena. Už 20. ledna do Shawna poblíž jeho domu najelo zezadu auto, když se byl projet na kole. „Utrpěl traumatické poranění míchy, které jej paralyzovalo,“ informoval jeho bývalý klub Dallas Mavericks. Čeká jej dlouhá terapie a přivykání na život paraplegika. „Jeho velmi silný smysl pro víru podstoupí obrovský test,“ stojí v prohlášení.

Víra. To slova mělo v Bradleyho životě vždy klíčovou roli. Coby oddaný mormon se v 19 letech, už coby univerzitní superstar, vykašlal na NBA a vyrazil na tradiční dvouletou misi, která jej zavála do Sydney. Po návratu jej draftovali jako číslo dvě a v NBA válel 12 let.

Přestože nikdy nepatřil mezi top hvězdy a elitní »skokani« přes 229 cm vysokého bělocha tuze rádi smečovali, aby si zvýšili svá ega, vydobyl si svým blokařským uměním respekt a u fanoušků obří popularitu. Nakonec jej i slovutný Michael Jordan pozval jako jednoho z pěti parťáků do svého kultovního animovaného bijáku Space Jam.

Basketem vydělal půl miliardy, koupil si v Utahu ranč, s manželkou mají šest dětí. A teď taková rána. „Shawn je v dobré náladě a chce v budoucnu pomáhat zvyšovat bezpečnost cyklistů,“ řekla jeho žena Carrie.