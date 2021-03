Šokující nabídka pro krásnou modelku: Za 1,5 milionu svedeš Djokoviče!

Balkánské metody! Půvabná modelka Natalija Ščekičová je jako obrázek. A nabídky na práci se jí jen hrnou. Z té poslední byla ale náramně šokovaná. Za úplatu měla svést a kompromitovat světovou jedničku Novaka Djokoviče (33).

Osmnáctinásobný grandslamový šampion žije spokojený život s nádhernou manželkou Jelenou, kterou si vzal před sedmi lety na romantickém ostrově Sveti Stefan.. „Vypadala jako anděl,“ vzpomínal Djokovič , když poprvé viděl svoji okouzlující nevěstu ve svatebních šatech.

Teď ho měla na mejdanu po triumfu na grandslamu v Melbourne svést krasavice, které neznámý muž slíbil v přepočtu 1,5 milionu korun a navrch dovolenou kdekoliv na světě za to, že jej dostane do postele a následně videem zkompromituje!

„Je pravda, že mi volal muž, jehož znám z města a považovala jsem ho za seriózního člověka.Věděl, co dělám,“ popisovala srbská modelka magazínu Svet & Scandal. „Všechno bylo v pořádku. Pozval mě na schůzku, myslela jsem si, že půjde o pracovní setkání. Jak dialog pokračoval, uvědomila jsem si, že to s tím nemá nic společného,“ popisovala blondýnka.

Nevěřila vlastním uším. Jde snad o vtip? „Fakt jsem myslela, že je to skrytá kamera. Jakmile mi řekl, že musím svést Novaka, všechno zdokumentovat a ničeho se nebát, že zbytek už je zařízený, cítila jsem se uražená a ponížená,“ ujistila Ščekičová.

Přemýšlela, že po odpudivém návrhu muže fyzicky napadne… „Napadlo mě, že ho udeřím, poleju vodou, ale držela jsem se zpátky, poněvadž jsme byli na veřejném místě. Vzala jsem si věci a odešla. Doufám, že nenašel nikoho jiného, protože by to vůči Novakovi nebylo fér. Je to příkladný muž,“ dodala.