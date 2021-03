Po dvou letech se stala královnou. A div nepřipravila o hlasivky fandící umělce! Eva Samková (27) si opět užívá slávy.

Olympijská vítězka ve snowboardcrossu ze Soči si už v roce 2018 střihla roli průvodkyně v dokumentu České televize, rok nato si zazpívala v písničce Poď si Báry Polákové. A protože navíc žije s hercem Markem Adamczykem, měla před posledním závodem Světového poháru o hvězdnou podporu u beden postaráno.

„Je tu finále. Takže berte národní dresy, lepte kníry pro štěstí!“ řvala u obrazovky hvězda Ordinace v růžové zahradě Patrik Děrgel předtím, než Eva trumfla Italku Moioliovou a pozvedla křišťálový glóbus. „Zlaťák je doma, dobrý to je! Urval jsem si levou hlasivku, když jsem fandil,“ smál se Děrgel. „Já se zblázním! Eva je bohyně. Miluju tě!“ zářila pro změnu Poláková.

S tou nejvtipnější gratulací ale přišel právě Evčin přítel Adamczyk. To když jí »namontoval« obličej na popovou divu Britney Spearsovou a připomněl slova z její skladby Oops!... I did it again, v níž zní: „Udělala jsem to zase!“ Samková totiž ovládla celkové pořadí SP už potřetí v kariéře. „Jsem tak šťastná, že se to povedlo. Moc si toho cením,“ culila se Eva.