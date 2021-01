Hvězdné války. Nadal si ostře rýpnul do rivala Djokoviče: Jde to i bez tyjátru!

as

Autor: as

Hlasitě se stavěl do pozice spasitele slabších. Teď to tenisový chlubílek Novak Djokovič (33) schytal, vysmál se mu rival Rafael Nadal (34).

Srb se snažil v rámci australské karantény vylepšit si reputaci. „Vyzval jsem pořadatele, aby hráčům izolaci zkrátili a přesunuli je do domů s kurty. Já se starám o problémy ostatních!“ bránil se.

Nadal ho »utřel«. „Všichni se snažíme si pomáhat. Někdo k tomu potřebuje publicitu, my ostatní to děláme potichu bez reklamy,“ ušklíbl se. Až se potkají na kurtu, to bude zase řež!