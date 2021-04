Neteř Jaromíra Jágra (49) si na předsváteční večer připravila chuťovku. Pavlína (29) se na Instagramu předvedla jako sexy dračice v luxusním prádle, které toho mnoho neschovalo.

O tom, že umí zaujmout a ve světě sociálních sítí stejně jako v tom módním je ve svém živlu, přesvědčila členka slavného rodu už několikrát. Set fotografií titěrného spodního prádla však doslova bere dech.

Červená barva Pavlíně sluší, krajka zakrývá jen to nejnutnější a v kombinaci s ohromující figurou modelky působí dokonale. Však si také vysloužila tisíce srdíček a pěkné komentáře. „I v prádle s grácií. Top,“ napsala Jágrové jedna ze sledujících. „Ježiš, to je skvělý,“ dodala další a to zdaleka nebylo vše.

Neteř hokejové legendy jako úspěšná influecerka a bloggerka předvádí a sdílí módní kousky často, takto výrazně odhalená ale byla po delší době.