as

Autor: as

Pětkrát vyhrál kanadské bodování NHL, jenže to bylo před čtvrt stoletím. Teď o čárku za bodík nezakopne ani ve druhé nejvyšší české soutěži. Hokejový bůh Jaromír Jágr (48) zažívá obří krizi!

Sedm letošních zápasů = ani bod. Ne, na tohle hvězdný »Džegr« není zvyklý! A to hrající majitel kladenských Rytířů nečelí kdysi pověstné obranné pasti borců z New Jersey či nabuzeným rivalům ze Sparty. Hraje jen druhou ligu a týmy jako Kolín, Benátky nad Jizerou či Litoměřice na něj ani nehrají osobku... „Zajímají mě jen výkony týmu, ne moje čísla. Vždyť mám s výstrojí 130 kilo, takže pořád jen jedu a nemůžu zastavit,“ chechtal se nedávno.

Sedm nul – s nachlup stejnou bilancí se v prosinci 2017 smutně loučil v dresu Calgary s NHL. Děsivější éru zažil v kariéře pouze jedinkrát, když při přechodu mezi New Jersey a Floridou nebodoval devětkrát v řadě. Zaútočí snad i na tento svůj antirekord?

Co nevidět mu bude 49 let a fanoušci jej na diskuzních fórech hromadně posílají do důchodu. „Jardo, jsi legenda, ale tohle už fakt nemá cenu,“ komentují jeho bodové i herní trápení. „Vždycky jsem hrál pro lidi,“ opakoval Jágr. Jenže ti teď na stadionech nejsou.

Že by čekal na spásné probuzení s jejich příchodem? Každopádně konec kariéry zatím nehrozí. Jágr je smluvně vázán k účasti na zápase pod otevřeným nebem ve Špindlerově Mlýně, který koronavirus odložil až na příští zimu.