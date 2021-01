Jágr se pustil do žoviálního Soukupa: Dominiko, já tě nedám!

Jestli se té scénce chechtal kromě nahraného umělého smíchu ještě někdo, pak to nebyl Jaromír Jágr (48). Během Silvestra na TV Barrandov se o něj a jeho přítelkyni Dominiku (26) neuctivě otíral prkenný komik Jaromír Soukup.

Šéf celé stanice se snažil vtipně glosovat uplynulý rok a na přetřes přišel i nový vztah hokejové legendy. „To je Jarda Jágr a nějaká slečna,“ začal Soukup , čímž »Džegra« nastartoval. „Míro, to je Dominika. To musíš vědět jako moderátor,“ hulákal Jaromír u televize, jak se posléze pochlubil na Instagramu.

Jenže Soukup si pochopitelně dál jel tu svou. „V srpnu pokračoval nekonečný příběh Jágra a nekonečného proudu jeho mladých, hezkých, krásných, a ještě krásnějších přítelkyň. Přesně nevím, jak se tahle slečna jmenuje,“ snažil se být vtipný, na což hokejista reagoval: „Dominika, ti to říkám, poslouchej!“

Skeč, ze kterého se mistr silvestrovského humoru Vladimír Menšík otáčel v hrobě, zakončil moderátor slovy: „Myslím, že u Jardy Jágra to ani není potřeba vědět. Ono než se to naučíte, bude nahrazena jinou.“

A to už bylo na Jágra moc. „No tak to v žádným případě, Míro!“ zastal se své lásky a vlastně i sám sebe. Jeho poslední dva vztahy totiž nebyly žádné letní románky. S Innou Puhajkovou byl šest let, s Veronikou Kopřivovou tři roky.