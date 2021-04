3 banány za 30 000! Pokud se domníváte, že jde o speciálně vyšlechtěné kousky tropické plodiny, jež zelinář prodával o Velikonocích za nekřesťanskou cenu, nekřižujte se. Kráčí o fotbalovou symboliku.

Vedle tří banánů sedí v kabině Sparty Ladislav Krejčí (21). Nad už značně nevábným vzhledem ovoce, které mu tam nachystali spoluhráči, nejeví pražádné labužnické nadšení a to ještě nebyl u pokladny….

Středopolař přezdívaný LK37, aby se odlišil od mazáka Ladislava »Laca« Krejčího (28), nastřílel v lize proti Teplicím (7:2) svůj první hattrick v kariéře. Letenský mančaft pamatuje na tyto pamětihodné události sazebníkem, takže se mládežník Láďa prohne.

Správce kasy, bek Matěj Hanousek (27), už se těší na jeho bankovky. Tři góly, neboli tři banány, a jeden za 10 000 korun. „Za hattrick by to mělo být 30 000,“ pověděl Blesku plejer, jenž ještě nedávno válel v rudém triku. „V kabině mi to spočítali, rád to zaplatím,“ usmál se Krejčí po demolici Severočechů.

Je to docela pálka, ovšem mladý středopolař podepsal před pár dny se sparťanským sportovním direktorem Tomášem Rosickým (40) nový kontrakt. Ten ho podle kuloárů v základní měsíční gáži posunul na fešáckou sumu 600 000 korun. Z kluka samá rtuť, šlacha a sval, jenž vás v souboji přerazí, kdy si vzpomene, totiž čiší i kumšt.

Klub ho zkrátka nehodlá platit jen za to, že se nechá vyloučit za jankovitý loket v hlavě Solila z Pardubic. „Láďa se z té červené karty poučil. Dělá všechno pro tým a pro svoji karieru,“ říká Krejčího agent Pavel Paska. A tak je rodák z Rosic u Brna v letenské šatně nejlepší v šipkách a na place se z něj stává tahoun. Z pozice defenzivního záložníka má v aktuální sezoně na kontě devět branek a soupeřům nahání strach vpředu i vzadu.