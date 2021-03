Baníku mizí Evropa, nejistý Hanousek i vítězný Vrba. Co ukázala Sparta?

Dosud nejtěžší zápas pro Pavla Vrbu ve funkci trenéra Sparty? Ano, osmifinále MOL Cupu s Baníkem. Slezané dali Pražanům pořádně zabrat. O postupu Letenských rozhodl jediným gólem z penalty v 89. minutě Dávid Hancko. Jak si vedli hráči, kterým dal Vrba poprvé větší prostor? A kdo z kádru Baníku fatálně chyboval při penaltovém zákroku na Ladislava Krejčího mladšího? Podívejte se, co ve středu ukázal pohárový šlágr.

Hložek si dal devadesátku V minulém zápase proti Příbrami (4:0) dostal Adam Hložek od Pavla Vrby prostor na dobrou půl hodinku. Pro největší český talent současnosti to byly vůbec první minuty po vleklém zranění. Ve středu proti Baníku už nastoupil ofenzivní univerzál v základní sestavě. A na trávníku nakonec vydržel až do závěrečného hvizdu. Mohl dát i gól, ve vyložené šanci ale nevyzrál na Jana Laštůvku. „Původně jsem chtěl, aby hrál menší časový úsek, ale nakonec to dohrál do konce. Je to velký talent a zajímavý hráč. Potřebuje zápasovou zátěž a co nejvíc tréninků s mužstvem. Určitě mě svým výkonem nezklamal, i když mohl být možná trpělivější v té své šanci,“ hodnotil Hložkův výkon trenér Sparty Pavel Vrba. Adam Hložek proniká do šance přes obránce Baníku Patrizia Stronatiho • Foto Pavel Mazáč / Sport

Baníku mizí cíl za obzorem Průnik do pohárové Evropy. Takový cíl si v probíhající sezoně vytyčilo vedení Baníku. Ve středu na Letné se však Ostravanům jeho naplnění na míle vzdálilo. Vzhledem k tomu, že v lize hrdý klub ze Slezska výrazně ztrácí, představoval pro něj pohár tu nejschůdnější cestu mezi fotbalovou smetánku. Po porážce 0:1 na Letné se ovšem tahle varianta zbortila. „Určitě to nemáme nastavené tak, že bychom třeba nějaké utkání v lize upozadili na úkor poháru. Jsme Baník a chceme vyhrávat v každém zápase. Samozřejmě jsme chtěli postoupit, byl to náš jednoznačný cíl. Bohužel se nám to nepovedlo,“ mrzelo trenéra Ondřeje Smetanu. Trenér Baníku Ondřej Smetana během osmifinále MOL Cupu na Spartě • Foto Pavel Mazáč / Sport

Hanousek příležitost nechytil Byla to pro něj velká šance. Matěj Hanousek vůbec poprvé od nástupu Pavla Vrby zamířil do základní sestavy. Dostal možnost předvést se a ukázat, co v sobě má. Tuhle příležitost ovšem nezvedl, zůstala ležet na zemi. Levý obránce na place působil hodně nejistě. Špatnou poziční hrou odkrýval prostory pro útočné manévry soupeře, při podpoře útoku sparťanské akce často brzdil a vracel míč směrem k vlastní brance. Opakovaně navíc doplácel na technické nedostatky. „U Hanouska bych si představoval víc v ofenzivnější fázi, ale dlouho nehrál. To musíme vzít v potaz,“ pravil Vrba. Na pozici krajního beka ovšem Letenští potřebují rozhodně mnohem víc. Sparťan Matěj Hanousek • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Kaloč to slízne Patří mezi nadějné hráče Slezanů. Výkonem na Spartě si ale záložník Filip Kaloč u trenéra Ondřeje Smetany o další šanci zrovna neřekl. První žlutou kartu inkasoval za hloupé zakopnutí míče do reklamního banneru po odpískání sudího. Druhá? Rozhodla zápas. Ve vápně se mimo souboj o balon pověsil na Ladislava Krejčího mladšího. Opět napomenutí a červená. Z nařízené penalty vstřelil jediný gól zápasu Dávid Hancko. „Ještě jsem to neviděl ze záznamu, ale nějaká moje reakce v kabině už proběhla. Chci se na jeho zákrok podívat ještě s klidnou hlavou. Je to sice stále mladý hráč, ale nemůže takhle zahodit práci celého týmu,“ zlobil se Smetana po utkání. Filip Kaloč dostává druhou žlutou kartu v osmifinále poháru proti Spartě. Navíc následně jeho tým inkasoval z penalty • Foto Pavel Mazáč / Sport