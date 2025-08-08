Na Srbskou dorazilo 8 200 diváků, ale Brno nemá krále. Od hráčů chci víc, zlobil se Svědík
Derby jako řemen nakonec nemělo vítěze. Zbrojovka rychle prohrávala, dvěma góly ze standardek otočila, ovšem kapitán Artisu Martin Pospíšil expresním volejem trefil remízu 2:2. Co znamená? První ztrátu Svědíkova souboru a nejspíš udržení Jiřího Chytrého ve funkci trenéra městského rivala. „Nevím, jestli z toho uteču,“ pousmál se Chytrý. „Druhý poločas byl od nás špatný, takhle to nejde,“ zlobil se jeho protějšek Martin Svědík.
Dlouho očekávaný zápas nezklamal. 8 200 diváků se bavilo hlavně v první půli, kdy padly tři góly. Po pauze papírově domácí Artis zvýšil otáčky, jeho rychlí hráči platili na defenzivu Zbrojovky. A kdyby střídající Milan Lutonský v závěru umístil těžkou ránu lépe než do středu brány…„Doufám, že se nezalekl toho, že hrál za Zbrojovku,“ usmál se kouč Jiří Chytrý. „Jedenkrát to asi muselo přijít,“ pokrčil rameny Martin Rymarenko, autor gólu na 1:1.
Každopádně výsledek odpovídá tomu, co se ve ShipEx Aréně dělo. „S bodem proti rozjetému soupeři jsem spokojen. Nebyli jsme v jednoduché situaci,“ shrnul Chytrý. „Atmosféra byla úžasná,“ ocenil.
Jeho narychlo sestavená multinárodní legie se semkla, ukázala potenciál. Hlavně pohybový, technický. Když se Dahman a spol. rozběhali, měl s nimi lídr tabulky potíž. To platilo primárně ve druhé půli, byť vše po hodině hry směřovalo k pátému vítězství Zbrojovky v řadě. Svědíkův výběr si opět pomohl standardními situacemi.
Na Adediranovu teč Otrísalovy střely zareagoval z přímáku Martin Rymarenko, jehož pokus přizvedl hráč ve zdi k tyči Vajnerovy branky. Do tří minut se po rohu předvedl specialista na útočné rohy Stanislav Hofmann. Stoper si našel Žitného centr a nohou ho pohotově poslal do sítě. Byl to už jeho třetí zásah na podzim a je nejlepším střelcem svého týmu. „Výkon jsme si ale představovali úplně jinak. Takhle se prezentovat nechceme. Máme od sebe velká očekávání,“ zdůraznil kriticky Rymarenko.
Svědíkovi se střídání nepovedla
Vyprodané tribuny, které z devadesáti procent obsadili příznivci Zbrojovky, ztichly po Dahmanově vyhraném souboji a Pospíšilově parádní „placírce“. „Podali jsme konsolidovaný, poctivý výkon. Věřím, že se od tohoto výsledku odrazíme,“ přál si Chytrý, jenž od sebe prozatím odrazil tlak na své odvolání. Hráči ho v derby potěšili, byť zdaleka vše nebylo ideální. „I teď tam byly věci, které být neměly. Zase jsme dostali hloupé branky. Ale viděl jsem velké zlepšení. Věřím, že je to pro nás do šatny ten silný moment,“ dodal.
Jeho lehkonozí svěřenci se v závěru rozběhali, chytili slinu. „Mají nahoře rychlé, silní hráče. Měli jsme s tím problémy. Těžký zápas,“ ulevil si Slovák Rymarenko, jenž nastoupil poprvé v základu., Nahradil Jakuba Selnara, jenž šel do akce později. Obecně se však střídání Svědíkovi nepovedla, noví hráči nezvedli výkon. To platí pro Blechu i Kanakimanu. „Neoživili jsme to, prohrávali jsme každý souboj. Od hráčů chci víc. Artis byl ve druhém poločase jednoznačně lepší,“ přiznal trenér s tím, že ho rival ničím nepřekvapil.
Jako oživený naopak působil kapitán soka Pospíšil. Chválil ho také Chytrý. „Odehrál výborný zápas, byl i lídrem. Vedl tým za důležitým bodem,“ pochválil zkušeného záložníka. Další mazák se neprosadil. Od Vukadina Vukadinoviče čeká Artis víc. „Vuka se hledá, mrzí ho to asi nejvíc ze všech. Mluvíme s ním o tom. Potřebuje se zklidnit, nabrat sebevědomí, rozjet se,“ přiblížil kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|5
|4
|1
|0
|16:5
|13
|2
Ústí
|5
|4
|0
|1
|13:6
|12
|3
Baník B
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|4
Opava
|4
|3
|1
|0
|7:2
|10
|5
Slavia B
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|6
Táborsko
|5
|3
|0
|2
|9:6
|9
|7
Žižkov
|4
|3
|0
|1
|7:4
|9
|8
Jihlava
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|9
Sparta B
|5
|2
|0
|3
|2:7
|6
|10
Vlašim
|5
|1
|1
|3
|7:8
|4
|11
Prostějov
|5
|1
|1
|3
|5:6
|4
|12
Chrudim
|4
|1
|1
|2
|7:9
|4
|13
Artis
|4
|1
|1
|2
|4:11
|4
|14
Příbram
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|15
Č. Budějovice
|5
|0
|2
|3
|3:13
|2
|16
Kroměříž
|4
|0
|0
|4
|3:11
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup