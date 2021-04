Velmi smutná zpráva přišla z prostředí malého fotbalu. Ve věku pouhých 28 let zemřel reprezentant David Macko. Podle dostupných informací podlehl zákeřné nemoci.

»Máca«, jak se mu přezdívalo, byl členem superligového týmu Gamblers Most a dlouholetý člen národního týmu. „Byl to veselý kluk se srdcem na správném místě. Naše vzpomínky jsou s tebou a děkujeme za to, kým jsi pro nás byl. Nikdy nezapomeneme,“ rozloučili se s kamarádem parťáci z klubu.

„S nezahojitelnou ránou na srdci oznamujeme, že nás navždy opustil kluk s ohromným srdcem a týmovým duchem, legenda malého fotbalu Mostecka a týmu Gamblers, bronzový medailista z Euro 2016, vítěz Continental Cupu 2019, týmový hráč, parťák, David Máca Macko,“ napsali zástupci malého fotbalu na Facebooku. „Budeš nám chybět, kamaráde. Vzpomeňme na Mácu, zapalme svíčku a popřejme mu hodně radosti na nebeském hřišti,“ dodali. Kondolence na různých místech sociálních sítí začaly rychle přibývat po desítkách.

Hezká slova na adresu Macka pronesl pro Deník i generální manažer české reprezentace a známý televizní komentátor Luděk Zelenka: „Byl to hodný kluk, který nezkazil žádnou srandu. Měl vůdcovské sklony, přestože šlo o tiššího kluka. Pro mě byl příkladný bojovník, který nedával okázale najevo, jak bojuje, ale cítil jsem z něj, že nechá na hřišti vždycky všechno.“

Až mrazivě pak působí příspěvek samotného Davida, který před více než rokem přidal na Instagram: „Yes! Konečně je za mnou cesta plná sra*ek, která mi asi změní život, ale důležitý je, že do mě zase ten život proudí. Chci poděkovat všem kolem mě i těm, kdo mi napsal i blbou zprávu za podporu. Jsem tak nadrženej zpátky do života, že nevím, kdo mě zastaví,“ radoval se z dobré zprávy. Zákeřnou nemoc ale nakonec neporazil…

