Zloději v Ďolíčku okradli sparťany hlavně o hotovost a hodinky: Škoda přes 100 tisíc!

V době, kdy je problém dostat se vůbec na fotbalový stadion, proklouzla do Ďolíčku straka nenažraná. Zloděj ve středu navštívil šatnu fotbalistů Sparty a zmizel s lupem za více než 100 tisíc.

Zápas dožral Letenské sám o sobě, remizovali s Pardubicemi 2:2. Jenže to nebyl špatným zprávám konec, v šatně jim toho po utkání dost chybělo... „K případu jsme vyjížděli krátce po 16. hodině. Škoda podle předběžných odhadů přesáhla sto tisíc korun. Nyní vyhodnocujeme kamerové záznamy,“ řekla mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Po 16. hodině policie vyjížděla do Ďolíčku leda kontrolovat, zda se nesrocují fanoušci. V šatně hostů nebylo co ukrást a zloději nejspíš ještě neměli ani rukavičky. „Věc jsme zjistili a oznámili po utkání,“ upřesnil mluvčí Sparty Ondřej Kasík. To znamená těsně před sedmou večer. „Část týmu si naštěstí nechala osobní věci na Letné, jinak by pravděpodobně byla škoda ještě vyšší,“ řekl Kasík.

Pardubice hrávají v Ďolíčku své domácí zápasy, nicméně doma tu nejsou. „Najímáme si na utkání bezpečnostní agenturu, ta při vyšetřování poskytuje součinnost policii,“ pravil mluvčí pardubického klubu Radek Klier.

A po čem zloději šli? Údajně brali především hotovost a hodinky. Zdroj Blesku, blízký kabině Sparty, ale cenu věcí odhadl na mnohem více, než je policií uváděná škoda sto tisíc.