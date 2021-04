Špatný návod: Sparťani, řvěte. VAR by to slyšel a penalta by nebyla

Tomáš Wiesner (28) ze Sparty posílá hlavou svůj tým do vedení 1:0 v zápase proti Slovácku • Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Wiesner poslal Spartu brzy do vedení • Michal Beránek (Sport)

Rozhodčí foukne a hráči zuří. Někdy úplně nesmyslně a neoprávněně. Fanoušek to ví, záznam mu to do křesla krásně ukáže. Taky vás to štve? Třeba proto, že to je zbytečné, protože sudí přece svůj verdikt nikdy nevezme zpátky?

No jo, jenže s tím teď opatrně. Tohle v době videa totiž už beze zbytku neplatí. Jsem přesvědčený, že kdyby se sparťani v čele s nevěřícím Tomášem Wiesnerem seběhli na sudího Miroslava Zelinku a s krvavýma očima a pořádně nahlas mu přísahali, že to před chvílí žádný faul na Tomáše Čelůstku nebyl, penalta by se nakonec nepískala.

Proč? Jedním z podpůrných faktorů, který rozhoduje o vstupu videa do zápasu, jsou emoce, jež situace vyvolá. Samozřejmě že základem je situace, která zákrok VARu umožňuje. Asi se ale shodneme, že tady taková nastala. Takže kdyby sparťani pustili zlobu ven, určitě by Janě Adámkové, která seděla u videa, trochu nalomili názor, že se nemá ozvat.

To samé platí pro hlavního Zelinku. Ani on si nemohl být svým verdiktem jist – všimněte si, že si s písknutím dal krapet na čas – a platí, že také sám hlavní může zažádat o zaslání dotyčné situace na monitor.

Prostě kdyby se ty dvě nejistoty spojily, běžel by Miroslav Zelinka k monitoru a záznam by mu s největší pravděpodobností nepotvrdil, že písknul správně. Ať si Čelůstka říká, co chce.

Jenže co udělali sparťani? Věrni odevzdanému výkonu z druhé půle odevzdaně přijali verdikt. Wiesner možná tak dal hlavu do dlaní a sednul na bobek. Dávid Hancko se chvilku o protest pokoušel, ale soupeřem pro Zelinku nebyl. Ostatní, včetně diskutéra z povolání Bořka Dočkala, ortel smířlivě přijali.

Kdyby to bylo v jiném, sporném případě, tak bych takovéhle skoro až nesportovní návody sparťanům nedával. Ale tady by platilo, že vztekáním se někdy i u rozhodčího svého domůžete.

Závěrem bych dodal, že věřím, že Sparta víc než rozhodčí řeší svou hru. Protože pak nebude muset řešit rozhodčí.

