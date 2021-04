Musel to být pro něj zvláštní pohled. Milan Hejduk (45), olympijský vítěz z Nagana, dnes v noci na MS do 18 let sledoval, jak jeho syn nastupuje proti Česku. Marek (17) totiž hájí barvy USA.

„Nevím, jestli jsem zklamaný, nebo ne, ale dostal příležitost tady a snaží se ji využít,“ vzkázala legenda Colorada přímo z dějiště šampionátu. Aby mohl Marek hrát za Česko, musel by tu aspoň dvě sezony hrát v soutěžích. Jenže on žije celý život v Americe. „Regule jsou takové, jaké jsou, a s tímhle se nedalo nic dělat. Samozřejmě jsme rádi, i on je rád, že si může někde zahrát špičkový hokej ve své kategorii, i když je tam o rok dřív,“ doplnil táta Milan.

Zatímco Marek se potatil a je útočníkem, jeho dvojče David skončil v obraně. „David má mistrovství Ameriky v St. Louis, kam se kvalifikuje 16 mužstev, takže ten teď bude hrát tam,“ upřesnil Hejduk program druhého syna.