Mimořádná sezona si žádá i mimořádné odměny? Ve fotbalové Slavii to letos platit nemusí! Podle klubového bosse Jaroslava Tvrdíka (52) hráči místo měšce zlaťáků možná dostanou jen hodinky!

Doma nemají konkurenci, svojí jízdou do čtvrtfinále Evropské ligy oslnili celý kontinent a do klubové pokladny přiváli stamiliony. Co za to? Nic!

„S hráči jsme měli dohodu na letošní rok, že jim nesáhneme na platy, a současně se vzdali procent z příjmů z Evropské ligy, čímž de facto klubu finančně přispěli,“ přiznal Tvrdík pro Seznam Zprávy.

Kvůli pandemii a prázdným hledištím bylo potřeba udělat škrty, v Edenu se to řešilo nulovými bonusy. „Hráči se ale logicky přišli zeptat na titul, na pohár, případně na další benefity. Řekl jsem jim, že uvidíme až na konci sezony. Rozhodnutí ve věci mimořádných odměn nepatří mně, ale celému představenstvu akcionářů klubu,“ upozornil Tvrdík, jenž počítá, že Stanciu a spol. s prázdnou neodejdou. „Možná dáme nějaké hodinky, jako bývalo tradicí, možná nějaký věcný dar. Určitě nějakou odměnu, minimálně symbolicky, bychom dát chtěli.“