Říct, že Superliga tuctu pracháčů nejde bossovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi (52) pod knír, by bylo slaboučké. Štve ho to a nebere si servítky.

„Plně souhlasím s FIFA a s UEFA. Toto je cynický projekt úzké skupiny nejbohatších klubů. Nechutné,“ napsal Blesku šéf představenstva sešívaných. „Dnešní komerční příjmy UEFA za prodej televizních práv jsou cirka 3,25 miliardy eur (84,5 miliardy korun). Nově vznikající Superliga počítá podle zveřejněných informací s podobným rozpočtem. Není pravděpodobné, že by se na evropském reklamním trhu objevili noví sponzoři, a bude se jednat primárně o kanibalizaci stávajícího rozpočtu UEFA,“ soudí Tvrdík.

„Mám obavu, že by to vedlo k zastavení, nebo naprosté minimalizaci finanční podpory pro kluby hrající evropské soutěže,“ připojil s nejistotou z toho, co bude dál. „Nemám dost informací, abych uměl odhadnout další vývoj. Dílčí naděje vidím v postoji německých a francouzských klubů a principiálním postoji FIFA a UEFA.“