Magazínový speciál k Premier League: soupisky, program i expert Poborský
Už v pátek vychází Sport Magazín ke startu fotbalové Premier League. V anglickém speciálu najdete soupisky, prognózy i novinky u všech týmů. Vedle souhrnu nejdůležitějších přestupů, pestrých statistik a kompletního rozpisu sezony najdete rozhovor s Karly Poborským a Häringem o hvězdách i televizních přenosech. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:
Speciál Premier League
Soupisky: 20 týmů / kompletní servis
Preview: očekávané sestavy
Rozhovor: Karel Poborský & Karel Häring / Canal+ Sport
Los: kompletní program
Přestupy: letní přesuny / posily i odchody
Historie: rekordní čísla / střelci, nahrávači i brankáři
TV program: všechny sportovní stanice
Magazínový speciál k Premier League: soupisky, program i expert Poborský • iSport