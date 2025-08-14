Předplatné

Magazínový speciál k Premier League: soupisky, program i expert Poborský

Sport Magazín k Premier League: Detailní průvodce i rozhovor s Poborským a Häringem
Kouč Liverpoolu Arne Slot s trofejí pro vítěze Premier League
El Hadji Malick Diouf byl při výhře West Hamu nad Bournemouthem klíčovým hráčem zápasu
Anglický fotbalista Callum Wilson po konci v Newcastlu míří do West Hamu
Milos Kerkez během přátelského utkání Liverpoolu proti Prestonu
Jeremie Frimpong během přátelského utkání Liverpoolu proti Prestonu
Newcastle získal z Nottinghamu Švéda Anthonyho Elangu
Anglie - Premier League
Už v pátek vychází Sport Magazín ke startu fotbalové Premier League. V anglickém speciálu najdete soupisky, prognózy i novinky u všech týmů. Vedle souhrnu nejdůležitějších přestupů, pestrých statistik a kompletního rozpisu sezony najdete rozhovor s Karly Poborským a Häringem o hvězdách i televizních přenosech. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co také najdete v páteční příloze deníku Sport:

Speciál Premier League

Soupisky: 20 týmů / kompletní servis

Preview: očekávané sestavy

Rozhovor: Karel Poborský & Karel Häring / Canal+ Sport

Los: kompletní program

Přestupy: letní přesuny / posily i odchody

Historie: rekordní čísla / střelci, nahrávači i brankáři

TV program: všechny sportovní stanice

Magazínový speciál k Premier League: soupisky, program i expert Poborský

