Tragická muška. Nepřesnost Bohemians při zakončení popírá fotbalové statistiky

Náročný los, solidní výkony – a jen jediná výhra. Bohemians si začátek sezony určitě představovali jinak, zvlášť když jejich hra nevypadá špatně. „Není to krasobruslení. Na výkon ani na počet šancí se nehraje. Bez gólu se nehneme,“ uvědomuje si trenér Jaroslav Veselý, jehož tým srážejí především zahozené šance. Právě v ohledu zmařených velkých příležitostí „klokani“ celé lize s přehledem vládnou.
Už na jaře předchozího ročníku to bylo časté téma, ale teď ještě zesílilo. Neschopnost Bohemians střílet góly z velmi nadějných pozic zmiňuje trenér Veselý skoro po každém utkání.
Není se čemu divit. Ve všech čtyřech kolech Klokani v zakončení zaostali za očekáváním. Premiérový zásah sice přišel už v sedmnácté minutě prvního zápasu s Baníkem, ale od té doby fanoušci čekají na gól marně – už 380 minut.
Za tu dobu přitom tribuny historického stadionu opakovaně křičely s rukama nad hlavou. Jenže pokaždé se jejich radost rychle změnila v šok a zdrcení. „Nenapadlo mě, že během necelého měsíce uvidím dvě netrefené odkryté branky,“ nechápal opakovaná selhání útočníků kouč.
Přesné údaje různých organizací se někdy lehce rozcházejí, ale v tabulce nejhůře zakončujícího týmu ligy Bohemians vévodí ve všech případech s velkým přehledem. Podle společnosti Opta si svěřenci Jaroslava Veselého vypracovali šance s celkovou hodnotou 4,65 očekávaného gólu, Wyscout v tomto ohledu ukazuje hned 5,62. V kolonce vstřelené góly však stále svítí pouze jednička.
Po posledním zápase s Jabloncem se nad žalostnou produktivitou Pražanů pozastavil i střelec z druhého tábora. „To byly fakt nesmysly, co všechno nedali,“ usmíval se s lehce nechápavým výrazem Jan Chramosta.
Narážel především na jasnou gólovku Júsufa, který při samostatném úniku ladně obešel i brankáře, ale následně zamířil vedle. Podle Opty jde s hodnotou 0,5 očekávaného gólu o jednu z největších zmařených šancí sezony.
Drchal – král paličů
A podobný pohled se divákům v Ďolíčku naskytl už o dva týdny dřív, kdy zatím jasně největší šanci ročníku zavraždil Václav Drchal. Statistici z Opty jeho střelecké pozici přiřkli astronomickou hodnotu 0,97 očekávaného gólu. Pro ligového fotbalistu je skórovat v takové chvíli naprostá povinnost. Jenže blonďatý rychlík selhal.
„Je alarmující, co všechno nedáme. Jeden gól za čtyři zápasy je málo a těžko můžeme chtít body,“ přemítal nad zahozenými šancemi rozladěný Veselý po posledním zápase.
A má pravdu. Především v případě Drchala totiž nejde jen o ojedinělý případ. Nikdo v lize zatím nezahodil víc velkých šancí než on (4) a kraluje také žebříčků nejhorších zakončovatelů oproti xG, kde už se vyšplhal na hodnotu minus 1,85. Na gól přitom bývalý sparťan čeká už od února. Aktuálně tak táhne nepříjemnou sérii osmnácti soutěžních duelů, v nichž vyšel střelecky naprázdno.
Nejhorší zakončovatelé v lize
Hráč
Klub
Góly
Očekávané góly
Rozdíl
Václav Drchal
Bohemians
0
1,85
-1,85
Mojmír Chytil
Slavia
0
1,15
-1,15
Denny Samko
Karviná
0
0,96
-0,96
O moc lépe na tom není ani kolega Júsuf, který v uplynulých sedmnácti zápasech mířil přesně pouze jednou, když zařídil již zmíněné první vítězství v aktuálním ročníku.
„Celý týden jsme na koncovce hodně pracovali, ale příprava není mistrák. Mě fascinuje, jak tohle všechno kluci v přípravě proměňovali úplně v klidu,“ nechápe Veselý vysoké množství zahozených šancí jindy pohotových kanonýrů.
Zmínil přitom také, že tři ze čtyř zápasů se jeho svěřencům herně povedly. Statistiky mu zde opět dávají za pravdu. Tabulka očekávaných bodů od společnosti Wyscout, kde se dělí pravděpodobný bodový zisk z utkání na základě počtu očekávaných gólů na každé straně, staví Bohemians na čtvrté místo. Lépe na tom podle pokročilých statistik jsou jen Sparta, Slavia a Karviná.
Čtyři kola jsou stále malý vzorek, ale střelecká bída Bohemians je zatím statistickou anomálií. A vysoká pozice v tabulce očekávaných bodů se na té ligové zatím nijak neodráží. Dokud nepřidají góly, zůstane skutečná tabulka nemilosrdná.
Kvalita zakončení jednotlivých ligových týmů
Tým
Góly
Očekávané góly (xG)
Rozdíl (Góly – xG)
Bohemians 1905
1
4,65
-3,65
Slovácko
2
3,86
-1,86
Baník Ostrava
3
4,38
-1,38
Dukla Praha
1
1,83
-0,83
Karviná
6
6,66
-0,66
Sigma Olomouc
3
3,60
-0,60
Jablonec
5
5,14
-0,14
Sparta Praha
8
7,31
0,69
Slavia Praha
8
7,25
0,75
Hradec Králové
4
2,99
1,01
Teplice
4
2,16
1,84
Pardubice
4
1,56
2,44
Viktoria Plzeň
7
3,81
3,19
Mladá Boleslav
7
3,79
3,21
Zlín
8
4,77
3,23
Slovan Liberec
8
4,33
3,67
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
