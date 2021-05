Nachomýtl se jako svědek k dopravní nehodě po bouračce, kterou si Sparta přivodila v pohárovém derby se Slavií (0:3). Bývalý kapitán a legenda Letenských Václav Němeček (54) si nad současností svého milovaného klubu nebere servítky.

Václave, jak se vám tahle Sparta nelíbí?

„Strašně se mi nelíbí, a už dlouho. Po tom, co vidím za celé roky, se tam podle mě musí všechno změnit, ale z gruntu!“

Hm, jenže na Letné se něco mění každou chvíli, včetně trenérů. Pořád se něco startuje, a pak nic. Takže jak z gruntu?

„Mrzí mě, že to musím říct a kálet do vlastního hnízda, protože jsem a vždycky budu sparťan, ale je to tak, že tři kola to nějak jde, pak impulz skončí a zase to spadne dolů. Takže za mě ta změna rozhodně nemůže být taková, že odejdou jeden dva hráči. Na Spartu jich nemá daleko víc a myslím si, že jsou tam lidi, vedení, trenéři, kteří musí vidět, kdo na to nemá, a začít konat.“

Jít za nimi a říct, hele, bereš tady peníze za nic, končíš?

„Ano, a jestli se někdo urazí, tak je to důkaz, že na Spartu nemá. Podle mě je třeba přivést hráče, kteří možná nebudou kovaní sparťané, ale budou hladoví hrát za Spartu. Takové, kteří za klub, který je platí, nechají na hřišti všechno, i srdce. Takové, u kterých se bude vědět i o jejich charakteru. Můj názor je ten, že se musí obětovat třeba půl roku, nebo i rok, aby se to podařilo úspěšně postavit.“