Juliš: Masopust z nás udělal blbce. Musíme se zmátořit a v lize vše vyhrát

Tři poslední derby na Letné, tři výplachy v podobě 0:3. Sparťané jako by paradoxně neuměli využít domácího prostředí a nepřerušili slávistickou jízdu. V semifinále MOL Cupu to nezměnil ani útočník Lukáš Juliš, jenž nastoupil v základní sestavě poprvé od operace třísel. „Přišlo mi, že když dáme do půle gól, že by mohli znejistět. Ale ve druhém poločase z nás Masopust udělal blbce a už nebylo o co hrát,“ hlesl sparťanský forvard.

Sparta potřetí v řadě prohrála domácí derby 0:3. Není to už trochu komplex?

„Já z toho nemůžu, vůbec to nechápu. Nemám slov. Zažil jsem poslední vítězství nad Slavií, oni ušli kus cesty, to je jasné. Ale pořád mi přijde, že v těch zápasech nejsou o tolik lepší, my máme šance… jenže gól nedáme, kdybychom ho aspoň dali. Jenže po prvním gólu slávisté získají sebevědomí a věří si. Je jasné, že ho mají, když neprohráli 45 zápasů v řadě. Navíc je podrží brankář. Musíme si přiznat, že jsou teď dál než my, ale nesmíme nic vzdávat, máme před sebou pět důležitých zápasů. Musíme být druzí, jinak to bude špatný.“

Přitom během úvodní čtvrthodiny se zdálo, že to bude vyrovnaná partie. Co se pokazilo?

„Je to pořád dokola, dvacet minut dobrých, pak dostaneme gól po chybě a je to… Ta první půle mi nepřišla špatná, i v poločase jsem věřil, že s tím jde něco dělat. Ale oni už nám pak nedovolili nic, roztáhnou se, nahrávají si a už to byl zmar. Pak už jsme nic neměli.“

O to víc mrzí vaše zahozené tutovky?

„Kúdela byl ode mne daleko, což mě trochu překvapilo, měl jsem to trochu pod nohou. Ale i tak stačilo trefit to k zadní tyči, ale bohužel, dal jsem to vedle. Zahodil jsem s nimi už na podzim penaltu, teď jsem nedal tuhle šanci... Přišlo mi, že když dáme do půle gól, že by mohli znejistět. Ale ve druhé půli z nás Masopust udělal blbce a už nebylo o co hrát.“

Je tým dostatečně odolný, aby se zvedl a ještě v závěru ligy zabral?

„Prohráli jsme jednu soutěž, ta druhá je pořád otevřená. Musíme se zmátořit, v lize musíme už jen vyhrávat. Doma jsme silní, Slavia je bohužel jinde, prohráli jsme s velkým mužstvem. Teď máme před sebou další týmy, se kterými bychom měli být lepší a které budeme porážet.“